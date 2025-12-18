La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo "Viví 25 de Mayo".

Este viernes, a las 19, la Municipalidad de Paraná realizará Viví 25 de Mayo. Los comercios de la zona abrirán en horario extendido. Habrá shows en vivo.

La Municipalidad de Paraná brindó detalles para lo que será una nueva edición del paseo “Viví 25 de Mayo. La actividad será este viernes, desde las 19 y se enmarcará en las celebraciones de fin de año.

La actividad comercial y gastronómica se desarrollará sobre avenida 25 de Mayo, entre Peatonal San Martín e Hipólito Yrigoyen, y sobre la Peatonal, entre España y Urquiza, con juegos, decoraciones alusivas a la fecha y opciones para toda la familia.

La propuesta surgió de los comerciantes de la histórica avenida y es desarrollada por la Municipalidad de Paraná, el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) y el Centro Comercial e Industrial.

El evento será con acceso libre y gratuito, está dirigida a las familias paranaenses y a quienes visitan el centro durante la jornada.

Por otra parte, para garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes, la Municipalidad de Paraná dispuso un operativo especial de tránsito. El evento se desarrollará entre las 19 del viernes 19 y las 2 del sábado, con un posterior desarme que permitirá la liberación total de la circulación a partir de las 6.

Detalles para tener en cuenta

Se permitirá el acceso a estacionamientos privados hasta las 20 del viernes, siguiendo estas indicaciones:

-Estacionamiento entre Monte Caseros y 9 de Julio: ingreso por calle 9 de julio.

-Estacionamiento entre 9 de Julio y Belgrano: ingreso por calle 9 de Julio, que funcionará excepcionalmente en doble sentido de circulación.

En tanto que debido a los cortes de tránsito que se realizarán en la zona, las líneas del transporte urbano de pasajeros que circulan por 25 de Mayo, tomarán los siguientes recorridos alternativos:

-Líneas D, F, G, H, 4 y 24: Córdoba, Urquiza, Pascual Palma, Echagüe y habitual.

-Línea E: La Rioja, Urquiza, Misiones, Pascual Palma y habitual.

-Líneas 6 y 22: Córdoba, Libertad, Paraguay, Carbó y habitual.

Estas líneas tendrán paradas alternativas en Urquiza y Corrientes; Urquiza e Illia; Urquiza y Pascual Palma.

Escenarios y propuestas culturales

La propuesta cultural contará con tres escenarios ubicados en 25 de Mayo y Monte Caseros, frente a Canal 9 Litoral, y en la intersección de 25 de Mayo e Yrigoyen. A lo largo de la noche se presentarán la Asociación Litoraleña de Blues, LC Kumbia, el Cuarteto de Saxos, Flashmob, Pareja de tango Bololó, la Asociación Verdiana, la Compañía Folklórica Litoraleña El Grito Sagrado, y los shows de Roze y La Bersuit.

Corte total del tránsito vehicular

-Área de corte: 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre las calles Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen.

-Horario del corte parcial de 25 de Mayo: 13.

-Horario del corte total de 25 de mayo: 16.

-Horario de corte de calles perpendiculares (intersecciones de 25 de mayo con 9 de julio, Belgrano e Illia): 19 hasta las 2 de la madrugada del sábado 20.

-En tanto, el jueves 18, de 18 a las 21, habrá un corte en España y Pellegrini, y en Monte Caseros y Alem, por armado del escenario.

En tanto que se aclaró que queda prohibido estacionar en toda la traza de 25 de Mayo, desde Pellegrini hasta Yrigoyen. Será a partir de las 12 del viernes, hasta las 2 del sábado.