Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná asistió a 60 familias por el temporal

Tras el fuerte temporal que sacudió a la región, la Municipalidad de Paraná informó que asistió a unas 60 familias. Hubo caída de árboles y ramas.

16 de noviembre 2025 · 19:31hs
La Municipalidad de Paraná asistió a 60 familias por el temporal

Una fuerte tormenta sacudió a la ciudad de Paraná en la madrugada de este domingo, con abundante caída de agua y fuertes ráfagas de viento. En este marco, desde la Municipalidad se informó que asistió a 60 familias e intervino ante la caída de árboles, ramas y un geriátrico.

LEER MÁS: Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Datos brindados desde la Municipalidad de Paraná

El fenómeno climático “se registró desde la 1 hasta las 5 de este domingo”, informó el coordinador de Defensa Civil de Paraná, Lucas García, quien confirmó que desde la Municipalidad “se asistió a 60 familias con mercadería, colchones y nylon”.

La Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación de árboles, fue en barrio Cuarteles. 

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

La Municipalidad de Paraná finalizó las tareas en la planta Echeverría.

La Municipalidad de Paraná finalizó las tareas en la planta Echeverría

Durante la tormenta, se reportaron caídas de árboles en varios puntos de la ciudad. En calle Illia, cerca de Gualeguaychú, una rama de gran tamaño cayó sobre un vehículo, mientras que en la calle 1613, frente a la Base Aérea, un poste de electricidad y telefonía se desplomó sobre la puerta y ventana de una vivienda. Además, en la calle Larramendi, un árbol de gran porte interrumpió la circulación, y se registraron postes caídos y voladura de techos en las zonas sur y este de la ciudad”.

García también mencionó que “muchas personas se vieron afectadas por el fuerte viento, que mojó sus pertenencias. En el microcentro, se reportaron ramas caídas y carteles colapsados, especialmente en las calles Larramendi y Gualeguaychú”, precisó.

Tormenta Paraná 2

Un incidente ocurrió en un geriátrico ubicado en calle Ramírez, “donde se produjo una pequeña inundación, pero la situación se resolvió rápidamente al descubrir que la obstrucción de un caño impedía el flujo adecuado del agua”, precisó.

Por otro lado, García confirmó que la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso, se comunicó con el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Enrique Ríos, para interiorizarse de lo ocurrido y colaborar desde el organismo provincial.

Dónde comunicarse

Los teléfonos de emergencia fueron habilitados para atender cualquier contingencia, aunque no se recibieron llamados a la línea 103; se trabajó en conjunto con la línea 911 para gestionar las situaciones de emergencia.

Defensa Civil continúa monitoreando la situación y está preparada para actuar ante cualquier eventualidad que pueda surgir tras las inclemencias del tiempo.

Municipalidad de Paraná familias Temporal
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado. 

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti.

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

En el río Gualeguaychú seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación. 

Gualeguaychú: seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación en el río

combustibles: buena recepcion en los usuarios del sistema de autodespacho

Combustibles: buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Gualeguaychú: seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación en el río

Gualeguaychú: seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación en el río

Escandaloso final en Deportivo Madryn vs. Morón: piñas, represión policial y gas pimienta

Escandaloso final en Deportivo Madryn vs. Morón: piñas, represión policial y gas pimienta

Ultimo Momento
Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Gualeguaychú: seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación en el río

Gualeguaychú: seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación en el río

Escandaloso final en Deportivo Madryn vs. Morón: piñas, represión policial y gas pimienta

Escandaloso final en Deportivo Madryn vs. Morón: piñas, represión policial y gas pimienta

Boca derrotó 2 a 0 a Tigre en La Bombonera y terminó primero en la Zona A

Boca derrotó 2 a 0 a Tigre en La Bombonera y terminó primero en la Zona A

Un piloto murió mientras clasificaba en La Plata

Un piloto murió mientras clasificaba en La Plata

Policiales
Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

La Paz: recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos

La Paz: recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Ovación
Boca derrotó 2 a 0 a Tigre en La Bombonera y terminó primero en la Zona A

Boca derrotó 2 a 0 a Tigre en La Bombonera y terminó primero en la Zona A

Escandaloso final en Deportivo Madryn vs. Morón: piñas, represión policial y gas pimienta

Escandaloso final en Deportivo Madryn vs. Morón: piñas, represión policial y gas pimienta

Un piloto murió mientras clasificaba en La Plata

Un piloto murió mientras clasificaba en La Plata

Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz y se consagró bicampeón del ATP Finals

Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz y se consagró bicampeón del ATP Finals

Remo: Cuatro talentos del Rowing se lucieron en el Nacional de Tigre

Remo: Cuatro talentos del Rowing se lucieron en el Nacional de Tigre

La provincia
Gualeguaychú: seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación en el río

Gualeguaychú: seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación en el río

La Municipalidad de Paraná asistió a 60 familias por el temporal

La Municipalidad de Paraná asistió a 60 familias por el temporal

Combustibles: buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

Combustibles: buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

El derrotero de la taquigrafía parlamentaria en la Argentina

El derrotero de la taquigrafía parlamentaria en la Argentina

Dejanos tu comentario