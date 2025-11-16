Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Las ráfagas y la caída de 30 milímetros de lluvia generaron múltiples intervenciones en Paraná y zonas aledañas

Finalmente y tal como estaba pronosticado, en la madrugada de este domingo se desató una gran tormenta de viento y lluvia que provocó daños en vehículos, comercios, viviendas, comercios y la vía pública. La Dirección de Protección Civil de la Municipalidad activó el protocolo de emergencia.

Se registraron caídas de árboles y postes de electricidad. En calle Illia llegando a Gualeguaychú, donde una rama de gran porte se derrumbó sobre el techo del auto. En calle 1613 frente a la Base Aérea un poste de electricidad y telefonía había caído sobre la puerta y ventana de una vivienda.

El fenómeno climatológico comenzó a las 1 de este domingo y tuvo su actividad de viento y fuerte caída de agua media hora más tarde. Protección Civil de la Municipalidad de Paraná registró hasta las 5 de la mañana 30 milímetros de agua caída.

paraná temporal (1)

Por otro lado sobre calle Larramendi un árbol de gran porte cortó la circulación mano a Bajada Grande. También se registraron ramas caídas sobre calles del microcentro y cartelería sobre calle Larramendi y Gualeguaychú, que habían colapsados.

Personal municipal intervino en un geriátrico sobre avenida Ramírez frente a la Facultad de Trabajo Social, donde se produjó una pequeña inundación que casi motiva una evacuación del espacio. Un caño obstruido no dejaba fluir el agua y el inconveniente se solucionó.