Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Las ráfagas y la caída de 30 milímetros de lluvia generaron múltiples intervenciones en Paraná y zonas aledañas

16 de noviembre 2025 · 10:38hs
Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Finalmente y tal como estaba pronosticado, en la madrugada de este domingo se desató una gran tormenta de viento y lluvia que provocó daños en vehículos, comercios, viviendas, comercios y la vía pública. La Dirección de Protección Civil de la Municipalidad activó el protocolo de emergencia.

Milímetros caídos

El fenómeno climatológico comenzó a las 1 de este domingo y tuvo su actividad de viento y fuerte caída de agua media hora más tarde. Protección Civil de la Municipalidad de Paraná registró hasta las 5 de la mañana 30 milímetros de agua caída.

Paraná temporal

Se registraron caídas de árboles y postes de electricidad. En calle Illia llegando a Gualeguaychú, donde una rama de gran porte se derrumbó sobre el techo del auto. En calle 1613 frente a la Base Aérea un poste de electricidad y telefonía había caído sobre la puerta y ventana de una vivienda.

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Daniel Scioli estará este viernes en Paraná y se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio. 

Turismo: Daniel Scioli estará este viernes en Paraná

paraná temporal (1)

Por otro lado sobre calle Larramendi un árbol de gran porte cortó la circulación mano a Bajada Grande. También se registraron ramas caídas sobre calles del microcentro y cartelería sobre calle Larramendi y Gualeguaychú, que habían colapsados.

Personal municipal intervino en un geriátrico sobre avenida Ramírez frente a la Facultad de Trabajo Social, donde se produjó una pequeña inundación que casi motiva una evacuación del espacio. Un caño obstruido no dejaba fluir el agua y el inconveniente se solucionó.

Paraná Temporal árboles autos
Noticias relacionadas
El Club de Leones Paraná Parque Urquiza recibió de la empresa Quanta un banco de tapitas recicladas, y ahora juntan más para conseguir una mesa

El Club de Leones Paraná Parque Urquiza transforma tapitas en obras solidarias

trabajos en cano de agua: explosion en parana sorprendio a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

La Escuela Normal de Paraná, la cuna del Normalismo argentino. 

La cuna donde nació el Normalismo argentino: la Escuela Normal de Paraná

La catedral fue declarada Monumento Histórico Nacional el 4 de febrero de 1942.

La Catedral de Paraná, un gran símbolo de fe, historia y arquitectura monumental

Ver comentarios

Lo último

Combustibles: buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

Combustibles: buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Combustibles: buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

Combustibles: buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Silvia DAgostino, una pionera en el liderazgo empresarial y sanitario de Entre Ríos

Silvia D'Agostino, una pionera en el liderazgo empresarial y sanitario de Entre Ríos

Un Boca envalentonado recibe a Tigre en búsqueda de terminar la fase como líder

Un Boca envalentonado recibe a Tigre en búsqueda de terminar la fase como líder

Policiales
Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

La Paz: recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos

La Paz: recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Ovación
River visita a Vélez con la obligación de ganar y esperar una ayuda para la Libertadores

River visita a Vélez con la obligación de ganar y esperar una ayuda para la Libertadores

Un Boca envalentonado recibe a Tigre en búsqueda de terminar la fase como líder

Un Boca envalentonado recibe a Tigre en búsqueda de terminar la fase como líder

Gallardo borró a Paulo Díaz y a Borja para el duelo de River ante Vélez

Gallardo borró a Paulo Díaz y a Borja para el duelo de River ante Vélez

Campeonato Panamericano Sub 19: título con tinte entrerriano

Campeonato Panamericano Sub 19: título con tinte entrerriano

Torneo Provincial: Colón RC festejó una campaña fenomenal

Torneo Provincial: Colón RC festejó una campaña fenomenal

La provincia
Combustibles: buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

Combustibles: buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

El derrotero de la taquigrafía parlamentaria en la Argentina

El derrotero de la taquigrafía parlamentaria en la Argentina

Más paranaenses consultan al tarot en tiempos de incertidumbre

Más paranaenses consultan al tarot en tiempos de incertidumbre

Destacan los beneficios del Boleto Concordiense en la SUBE

Destacan los beneficios del "Boleto Concordiense" en la SUBE

Dejanos tu comentario