Ruta 12: una joven murió al chocar una moto y una camioneta

El siniestro vial tuvo lugar este domingo en la ruta 12, cerca de hernández. Una joven de 25 años que viajba como acompañante en una moto murió en el acto.

Este domingo, en el kilómetro 365,5 de la ruta 12, en inmediaciones de Nogoyá una joven de 25 años perdió la vida en un accidente qeu involucró una motocicleta y una camioneta.

Según la información policial la víctima fatal fue identificada como Agustina Rojo, domiciliada en la localidad correntina de Bella Vista, quien viajaba como acompañante del rodado menor. En tanto el conductor de la moto Brava Altino 150cc, un joven de 23 años, fue trasladado al hospital de Hernández.

Por motivos que se peritan una camioneta Ford F100 conducida por un hombre de 34 años domiciliado en la localidad de Hernández y a una motocicleta Brava Altino 150cc, manejada por un joven de 23 años, domiciliado en la misma localidad, chocaron cuando ambos vehículos circulaban en la misma dirección, desde Nogoyá hacia Hernández.

Según las primeras observaciones en el lugar la camioneta impactó al motovehículo desde atrás. La joven que viajaba en la moto falleció en el acto, el conductor fue trasladado al nosocomio de Hernández y el conductor de la camioneta resultó ileso.

Durante varias horas la Ruta Nacional 12 permaneció parcialmente interrumpida para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de los peritos que intervinieron en la escena. En el lugar trabajó personal policial de las comisarías de Hernández y Aranguren, junto con efectivos de la División Policía Científica. También participaron del procedimiento el médico forense y el fiscal en turno, quienes supervisaron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del hecho. Los controles de alcoholemia a ambos conductores dieron resultados negativos.