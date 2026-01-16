Uno Entre Rios | La Provincia | Pacha Palacios

Murió el Pacha Palacios, reconocido dirigente político y social de Paraná

Osvaldo César Pacha Palacios falleció este viernes. Fue un referente del PJ, teniendo una activa y sostenida participación en la vida política barrial.

16 de enero 2026 · 16:33hs
El Pacha Palacios fue un histórico referente del Partido Justicialista.

Se confirmó este viernes el fallecimiento de Osvaldo César Pacha Palacios, conocido dirigente político y social de la ciudad de Paraná. Palacios fue un histórico referente del Partido Justicialista, donde se desempeñó en reiteradas oportunidades como presidente de la Seccional Novena de la capital entrerriana, y tuvo una activa y sostenida participación en la vida política barrial.

Asimismo, fue una voz dentro del gremio de los trabajadores municipales de Paraná. En el plano laboral, se desempeñaba como empleado provincial en la Caja de Jubilaciones, desde donde también mantenía un fuerte vínculo con la comunidad y el ámbito social.

En el ámbito de la dirigencia deportiva, el Pacha fue gerente general del Club Atlético Peñarol durante la gestión de Leandro Clementi.

Pesar por el fallecimiento del Pacha Palacios

La noticia de su fallecimiento generó conmoción entre dirigentes políticos, referentes barriales, compañeros de militancia y trabajadores municipales, quienes destacan su trayectoria, su compromiso social y el impacto que tuvo su accionar a lo largo de los años.

Cabe recordar que el exjefe del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) firmó este año una suspensión del juicio a prueba -”probation”- en una causa por “compulsión a la huelga” que lo tiene imputado por hechos ocurridos en diciembre de 2022, cuando su facción interna del gremio forzó una huelga para impedir la recolección de basura en la ciudad.

Desde distintos sectores comienzan a expresarse mensajes de pesar y acompañamiento a sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento,

