Paraná: piden Justicia frente a Tribunales por una joven baleada

6 de enero 2026 · 14:16hs
Familiares y amigos de Katherine Alva, la adolescente baleada en un violento ataque armado registrado en Paraná, convocan a una movilización para este martes a las 15 frente a los Tribunales, en reclamo de justicia y de seguridad.

Se exige “la intervención del juez y de los fiscales para la detención inmediata de los individuos que balearon a la adolescente, que hoy se encuentra peleando por su vida”.

El sangriento hecho sucedió en el balneario Municipal de Paraná.

El hecho ocurrió el lunes pasadas las 23 en calle República de Siria, esquina Don Segundo Sombra. Allí dos menores de edad que se desplazaban en una moto se detuvieron frente al domicilio y efectuaron media docena de tiros y huyeron del lugar.

Dos menores resultaron heridas por impactos de arma de fuego. Una de ellas, Katherine Alva de 15 años, sufrió un disparo en la cabeza y se encuentra internada en terapia intensiva del hospital San Martín en grave estado y pronóstico reservado tras una intervención quirúrgica. La otra menor que recibió un disparo en el gluteo quedó fuera de peligro tras ser asistrida en el centro de Salud Carrillo. Otra joven de 16 años tuvo una herida leve en miembro inferior.

Sobre la investigación se estudiaron imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y se levantaron testimonios. Desde la Policía se afirma que los autores de los disparos estaría identificados.

Paraná Justicia Joven baleada
