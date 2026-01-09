Uno Entre Rios | Policiales | Justicia

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Uno de los menores señalados como responsable de balear a Katherine Alva habría estado implicado en el homicidio del Facundo Bracamonte, en mayo de 2025

9 de enero 2026 · 10:13hs
Uno de los menores señalados como responsable de balear a Katherine Alva habría estado implicado en el homicidio del Facundo Bracamonte

Uno de los menores señalados como responsable de balear a Katherine Alva habría estado implicado en el homicidio del Facundo Bracamonte, en mayo de 2025. Familiares y amigos de los jóvenes piden Justicia

Familiares y amigos Katherine Alva, la adolescente de 15 años que permanece internada en estado crítico tras ser baleada en la cabeza durante un ataque ocurrido en Calle República de Siria, en Paraná, y de Facundo Uriel Bracamonte, un joven asesiando en mayo de 2025, convocaron a una marcha por Justicia frente a los Tribunales de Paraná.

Según expresaron los manifestantes la movida tiene como objetivo exigir justicia por la muerte de Facundo Uriel Bracamonte, así como por Katherine Alva, la adolescente que se encuentra en terapia intensiva del hospital San Martín tras el ataque sufrido esta semana por parte de dos adolescentes que se traslabdaban en moto.

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

Agustina Magalí Cabrera, de 20 años y Natalí Ayelén García, de 39, las víctimas del incendio de una roticería en Victoria

Victoria: habrá una marcha de antorchas para pedir Justicia por las mujeres

LEER MÁS: Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Piden medidas judiciales para los detenidos menores de edad para evitar que se sigan repitiendo hechos de violencia que enlutan la comunidad.

Los familiares también resaltan que uno de los menores señalados como responsable del ataque que dejó a Katherine gravemente herida habría estado implicado en el homicidio de Facundo Bracamonte en mayo de 2025, lo que agrava aún más la demanda de justicia.

LEER MÁS: Mataron a un joven de un balazo en la cabeza

El homicidio de Facundo Uriel Braccamonte

Facundo Uriel Bracamonte, oriundo de barrio Anacleto Medina, fue asesinado de un balazo en la cabeza durante la madrugada del sábado 3 de mayo, en Paraná. El hecho ocurrió cerca de las 3, en inmediaciones de la cancha de básquet próxima al Balneario Thompson.

Bracamonte fue trasladado en una ambulancia al Hospital San Martín, donde ingresó sin signos vitales. La causa quedó a cargo de la fiscal Patricia Yedro, quien ordenó la participación de Policía Científica. Según los primeros indicios, la víctima se desplazaba sola en una moto y estaba acompañada por un grupo de personas cuando se produjo un altercado con los ocupantes de otra motocicleta.

