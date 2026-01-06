Victoria: habrá una marcha de antorchas para pedir Justicia por las mujeres

Avanza la causa por el trágico incendio ocurrido en la rotisería Costa Rica de Victoria, donde murieron dos mujeres que quedaron atrapadas en la cocina

Mientras avanza la causa por el trágico incendio ocurrido en la rotisería Costa Rica de Victoria, donde murieron dos mujeres, sus familiares, amigos y allegados organizan una marcha pacífica de antorchas para exigir Justicia. Será este miércoles 7 a partir de las 20.30 y partirá desde plaza Moreno, por Congreso hasta plaza San Martín para concentrarse frente a la Departamental de Policía.

El abogado Agustín Grecco se presentó formalmente como querellante en representación de las familias de Agustina Magalí Cabrera, de 20 años y Natalí Ayelén García, de 39, las dos trabajadoras quienes fallecieron al quedar atrapadas en la cocina del local ubicado en la intersección de calles Mathieu y Camoirano.

El letrado indicó que el lugar donde ocurrió la tragedia era "un garage que funcionaba como rotisería, un comercio no autorizado, prácticamente clandestino". Aportó que se realizaron las primeras actuaciones judiciales y se aguardan los resultados de las pericias técnicas para determinar las responsabilidades.

Por el momento la causa no tiene imputados formales, aunque la investigación señala a dos posibles responsables: el propietario de la vivienda y la rotisería no habilitada, de apellido Mansilla, y por otro el Municipio, por la falta de control del espacio que se usaba como local de elaboración de alimentos.

En ese sentido, lo que la querella buscará determinar es si existieron omisiones graves en inspecciones o habilitaciones que hayan permitido el funcionamiento del local en esas condiciones. Si bien la investigación está en foja uno (en la etapa inicial), con peritajes en curso y las expectativas de que en las próximas semanas se definan responsabilidades por la tragedia, Grecco afirmó a LT 39, que está en forma permanente tocando la puerta de la Fiscalía y que "esta causa no solo corresponde la familias Cabrera y García sino a todos los victorienses".

Embed

Marcha de antorchas

"Con profundo dolor invitamos a toda la comunidad de Victoria a acompañarnos en la marcha pacífica de silencio y respeto, por las chicas fallecidas en el incendio. Un hecho que nos marcó a todos y hoy nos unen en un mismo abrazo de justicia. El día miércoles 7 de enero a las 20:30. El punto de salida: plaza Moreno y nos dirigiremos por Congreso hasta plaza San Martín para concentrarnos frente a la Policía. Esta marcha es un espacio para honrar sus vidas y mantener vivo su recuerdo. Llevemos una vela y caminemos juntos por ellas: Natali Ayelén García y Agustina Magalí Cabrera. No están solas, no estamos solos, somos una comunidad que recuerda y acompaña", se manifestó en un mensaje en redes.

El abogado Agustín Grecco remarcó la necesidad de acompañar el dolor con un reclamo firme y colectivo: “Este hecho nos marcó a todos. Es momento de unirnos en un mismo abrazo de justicia”. "El objetivo es uno sólo, y lo vamos a buscar hasta el final: Justicia por estas dos chicas", dijo y detalló que Natlia García tenía 39 años y era madre de dos hijos adolescentes, mientras que Agustina Cabrera tenía 20 años y estaba embarazada.

La conmoción en la localidad se profundizó aún más cuando se supo que el novio de la joven embarazada tomó la decisión de quitarse la vida, y aunque los médicos intentaron salvarle la vida, falleció el viernes 2 de enero.

Carta a la intendenta de Victoria

Las familias de Agustina y Natalia enviaron una carta a la intendenta de Victoria, Isa Castagnino Xavier fechada el lunes 5 de enero. En ésta se pide la renuncia de responsables de las áreas de Bromatología, Seguridad y control urbano, Seguridad y Seguridad Vial.

"Sra Isa Castagnino Xavier. Presidenta municipal de Victoria

Las familias de Natalí García y Agustina Cabrera, víctimas fatales del hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2025 en Victoria, nos dirigimos a usted con absoluta claridad y sin rodeos.

Lo sucedido no fue un hecho fortuito ni inevitable. Fue el resultado de fallas graves del Estado Municipal, de controles que no se realizaron, de medidas de control que no existieron y de funcionarios que no velaron por la seguridad de los vecinos dentro de las áreas que tenían a su cargo.

"Por este motivo exigimos la remoción inmediata como empleados públicos y su apartamiento de cualquier función dentro de la municipalidad de Victoria de las siguientes personas:

• Pamela Padula Rosa, responsable del área de Bromatología.

• Gómez María Cecilia, Bromatología.

• Fabián Daidé, responsable del área de Seguridad y Control Urbano.

• Mancilla Daniel, del área de Seguridad.

• María Inés Dionicio, responsable del área de Seguridad Vial.

Las áreas que estos funcionarios conducían tenían una obligación concreta, proteger la vida y la integridad de las personas. Esa obligación fue incumplida. No hubo controles suficientes, no hubo prevención efectiva, no hubo intervención adecuada"

Estas omisiones no son abstractas ni administrativas, tienen nombre y consecuencias. Las consecuencias fueron las muertes de Natalie García y Agustina Cabrera. La permanencia de estas personas en sus cargos y en la función pública dentro de cualquier área de la municipalidad de Victoria constituye una burla en este momento tan doloroso para las familias y para toda la comunidad. Sostenerlos en funciones implica desconocer la gravedad de lo ocurrido y el daño institucional. No se trata aquí de responsabilidades penales que serán determinadas por la justicia, sino de responsabilidad directa, política, administrativa y funcional por no haber velado por la seguridad de los vecinos dentro de sus competencias. No estamos solicitando explicaciones, ni comunicados ni gestos formales. Estamos exigiendo una decisión concreta, la remoción inmediata de quienes fallaron en el deber básico del Estado, que es cuidar la vida. El 30 de diciembre marcó un antes y un después para nuestra familia. Hoy el municipio debe responder con hechos".

victoria

El hecho

El incendio ocurrió el 30 de diciembre en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Camoirano y Matheu, donde funcionaba una rotisería y cocina bajo el nombre de Costa Rica.

El fuego se propagó con rapidez y, pese al inmediato accionar de los Bomberos Voluntarios y otras fuerzas de emergencia, las víctimas no pudieron ser rescatadas a tiempo.