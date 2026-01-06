Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing deberá pagar unos 200 millones de pesos por el asesinato de un periodista

La Justicia condenó a Racing a pagar casi $200 millones por la muerte del socio Nicolás Pacheco en 2013.

6 de enero 2026 · 15:23hs
Nicolás Pacheco en el Cilindro de Avellaneda. Era periodista partidario de Racing.

La Justicia condenó a Racing Club Asociación Civil a indemnizar con casi 200 millones de pesos a la familia de Nicolás Pacheco, el socio y periodista partidario asesinado en enero de 2013 dentro de una de las sedes de la institución.

El fallo consideró que el club incumplió de manera absoluta el deber de seguridad que tenía a su cargo y también alcanzó a los tres autores materiales del crimen. La sentencia fue dictada por el juez nacional de primera instancia en lo civil Jorge Sobrino Reig, en la causa iniciada por los padres y el hermano de la víctima contra Racing y los responsables del homicidio.

La resolución es apelable ante la Cámara Nacional en lo Civil y ordena el pago solidario de 199.720.000 pesos, más intereses y costas, a cargo del club, su aseguradora y los condenados penalmente.

Pacheco fue hallado sin vida en la madrugada del 24 de enero de 2013 en la sede que Racing posee en la calle Nogoyá, en el barrio porteño de Villa del Parque. Según se probó en la causa penal, había participado de un asado cuando fue atacado a golpes por Aníbal Domínguez Butler, Enrique Rulet y Juan Carlos Rodríguez. Tras la agresión, los atacantes arrojaron su cuerpo a la pileta de natación para simular un accidente pero la autopsia determinó que la muerte se produjo por politraumatismos, fractura de cráneo y hemorragia craneoencefálica.

En 2016, los tres acusados fueron condenados a 12 años de prisión por homicidio simple, condena que quedó firme tras ser confirmada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema.

Al analizar el reclamo civil, el juez recordó que esa condena penal firme impide reabrir la discusión sobre los hechos y la responsabilidad de los autores materiales.

El eje central del fallo estuvo puesto en la conducta de Racing

Para el magistrado existió una relación de consumo entre el club y la víctima, lo que implicaba una obligación de seguridad de resultado.

En ese marco, sostuvo que la institución no garantizó condiciones mínimas de protección dentro de la sede y rechazó el intento del club de desligarse de responsabilidad al alegar que el hecho fue causado exclusivamente por terceros.

La sentencia detalló graves irregularidades en el funcionamiento del lugar, como la falta de control en el ingreso y egreso de personas, el incumplimiento del horario de cierre y la permanencia de asistentes durante la madrugada.

El juez concluyó que el crimen pudo haberse evitado si se hubieran cumplido reglas básicas de control y que, por ese motivo, Racing debe responder civilmente por lo ocurrido.

Racing Justicia Asesinato Condena
