Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés debutan en el Circuito Mundial de Sevens

Con la villaguayense Antonella Reding y la concordiense Paula Pedrozo en el plantel, Las Yaguaretés tendrán su estreno este sábado en Dubái.

16 de enero 2026 · 17:28hs
Las Yaguaretés se medirán en el Grupo B con Samoa

Las Yaguaretés se medirán en el Grupo B con Samoa, Polonia y Colombia.

El seleccionado argentino de rugby femenino inician su camino en el Circuito Mundial de Sevens. Las Yaguaretés debutarán durante la madrugada de este sábado em Dubái, en la flamante SVNS División 3, un único torneo de ocho equipos que otorgará dos plazas para el SVNS División 2.

Con la villaguayense Antonella Reding y la concordiense Paula Pedrozo en el plantel, el equipo Albiceleste, que forma parte del Grupo B, se presentará a las 3.22 frente a Samoa. Luego se medirá con Polonia a las 6.38 y, para cerrar la jornada, se jugará contra Colombia a las 9.54.

Mientras que en el Grupo A estarán República Checa, México, Sudáfrica y Tailandia.

El formato del Circuito Mundial de Sevens

El SVNS3 otorgará dos plazas para el SVNS 2, que enfrentará a seis seleccionados en tres torneos, otorgando cuatro plazas para las finales del Circuito Mundial. La primera etapa será en Nairobi (14 y 15 de febrero), la segunda en Montevideo (21 y 22 de marzo) y la última en San Pablo (28 y 29 de marzo).

Los cuatro mejores clasificados del SVNS 2, clasificarán al SVNS World Championship, que enfrentará a los mejores 12 seleccionados a lo largo de tres torneos: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de marzo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).

Con este nuevo formato, un equipo que arranca el año en el SVNS 3, como es el caso de Las Yaguaretés, si logra ir avanzando etapa a etapa, podrá disputar las finales por el título mundial.

