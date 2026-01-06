Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

Luego de la manifestación frente a Tribunales por la joven baleada en Paraná, familiares se trasladaron a Minoridad y hubo disturbios.

6 de enero 2026
El pedido de justicia realizado en la tarde de este martes por Katherine Alva, la adolescente baleada en barrio San Agustín de Paraná, derivó en una serie de disturbios frente a la División Minoridad de la Policía de Entre Ríos. Los hechos requirieron la intervención policial, con la realización de algunos disparos disuasivos.

Los disturbios frente a Minoridad en Paraná

Luego de manifestarse frente a los Tribunales, familiares y personas que acompañaban el reclamo se trasladaron hasta la División Minoridad, ubicada en calle Tucumán 334. Allí ambos adolescentes se encuentran alojados, con el correr de los minutos se generaron algunos disturbios lo que provocó la presencia, y posterior accionar, de efectivos policiales.

Cabe recordar que el presunto autor del disparo que hirió gravemente a la adolescente es un menor de 16 años, acusado además de haber cometido el homicidio de Facundo Bracamonte, ocurrido en mayo del año pasado. El ataque habría sido perpetrado con la participación de otro menor.

