Fue el turno de los más chicos del triatlón de La Paz

Este viernes, las Infantiles y juveniles fueron las grandes protagonistas del triatlón, ofreciendo un espectáculo cargado de energía. Este sábado, los mayores.

16 de enero 2026 · 18:25hs
El triatlón tuvo su lugar para los niños.

Prensa Triatlón de la Paz.

El triatlón tuvo su lugar para los niños.

La ciudad de La Paz vuelve a posicionarse como uno de los grandes escenarios del deporte regional e internacional con la realización del Triatlón Internacional de La Paz 2026, una competencia que año tras año convoca a cientos de atletas y consolida su lugar dentro del calendario de verano en Entre Ríos.

El evento reúne a participantes de categorías infantiles, juveniles y mayores, con un programa que combina alto rendimiento, inclusión y promoción deportiva desde edades tempranas. Durante la jornada de este viernes, las categorías Infantil A y B y juveniles fueron las grandes protagonistas, ofreciendo un espectáculo cargado de energía, entusiasmo y compromiso deportivo.

Bajo un intenso calor que se hizo sentir en el norte entrerriano, los más chicos lo dieron todo en cada brazada, pedalada y paso. Con sonrisas, esfuerzo y una notable entrega, los triatletas infantiles demostraron que el triatlón no solo es una disciplina exigente, sino también una experiencia formativa que promueve valores como la constancia, el compañerismo y la superación personal.

La jornada destinada a los infantiles contó con un cronograma propio, pensado especialmente para garantizar la seguridad y el disfrute de los participantes, en un entorno cuidado, familiar y festivo. Padres, entrenadores y público acompañaron cada instancia, generando un marco emotivo y alentador.

Considerado uno de los eventos más convocantes del calendario deportivo de verano en Entre Ríos, el Triatlón Internacional de La Paz reúne a atletas provenientes de distintos puntos del país y del exterior. La combinación de río, rutas y espacios naturales convierte a la ciudad en un escenario privilegiado para la práctica de esta disciplina, ofreciendo circuitos exigentes y atractivos desde lo deportivo y lo paisajístico.

Además del impacto deportivo, el triatlón representa un fuerte impulso para el turismo y la economía local, con la llegada de competidores, equipos técnicos y familias que colman la ciudad durante todo el fin de semana, dinamizando la actividad hotelera, gastronómica y comercial.

Destacadas en damas

En la categoría Mujer Infantojuvenil A (14 años), la victoria quedó en manos de Josefina Ortellado, de Formosa, quien completó el recorrido en un tiempo de 40 minutos y 15 segundos, mostrando un gran nivel a lo largo de toda la prueba. La escoltó Rossina Cortela, de Carmelo.

Por su parte, en Mujer Infantojuvenil B (13 años), la ganadora fue Krissa Antonella Ortega Ramírez, representante de Durazno, mientras que en Mujer Infantojuvenil C (12 años) se impuso Victoria Torres Toledo, de Formosa, liderando una categoría muy numerosa y competitiva.

En las divisionales Infantiles, se destacaron Constanza Oneil Araujo (Durazno) en Mujer Infantil A (11 años), Renata Araujo Ortiz (Durazno) en Mujer Infantil B (10 años) y Helena Torres Toledo (Formosa) en Mujer Infantil C (9 años). En tanto, entre las más pequeñas, las categorías Pañales también tuvieron gran participación, con triunfos repartidos entre atletas de La Paz, Durazno y Formosa.

Ganadores entre los varones

En la rama masculina, Francisco Masini, de Luján, fue el vencedor en Varón Infantojuvenil A (14 años), mientras que Benjamín Barceló Garrel, de Durazno, se quedó con el primer lugar en Varón Infantojuvenil B (13 años).

La categoría Varón Infantojuvenil C (12 años) tuvo como ganador a Ciro Albornoz Cardozo, también de Durazno, seguido de una nutrida delegación paceña que dijo presente en los principales puestos.

Entre los Infantiles, sobresalieron Mateo Mingo (La Paz) en Varón Infantil A (11 años), Segundo Baldini (La Paz) en Varón Infantil B (10 años) y Thiago Orlando Arias (Formosa) en Varón Infantil C (9 años). En la categoría Varón Infantil D (8 años), el triunfo fue para Augusto Ortellado, de Formosa.

Las divisiones Pañales volvieron a mostrar el costado más emotivo de la jornada, con la participación de los más pequeños, acompañados de familiares y entrenadores. Allí se destacaron Lorenzo Zerpa y Camilo Soto, ambos representantes de La Paz.

En Mayores y juveniles del triatlón.

Las competencias para juveniles y mayores se llevarán a cabo esta sábado, con un cronograma que contempla distintas modalidades y distancias. La actividad comenzará desde temprano con la habilitación del área de transición: a las 9: habilitación del Área de Transición para categorías Estándar, Juveniles, Sprint, MTB y Paratriatlón; a las 11.30: Cierre del Área de Transición; a las 14: Traslado de competidores de categorías Juveniles, Sprint, MTB y Paratriatlón; a las 14.45: Largada de Juveniles, Sprint, MTB y Paratriatlón (desde Puerto Márquez); a las 15.20: traslado de competidores categoría Estándar hacia el punto de partida; a las 16.20: largada del Triatlón Estándar, varones y damas (desde Paraje Barranca Negra); a las 20: tiempo máximo de finalización para la categoría Estándar; a las 22: ceremonia de entrega de premios en el Puerto Local

Modalidades y distancias.

El Triatlón Internacional de La Paz 2026 contará con cinco modalidades de competencia, que deberán seleccionarse al momento de la inscripción: Juveniles (14 a 19 años): 750 metros de natación / 20 kilómetros de ciclismo / 5 kilómetros de pedestrismo (bicicleta de ruta exclusivamente).

MTB: 750 m de natación / 20 kilómetros de ciclismo / 5 kilómetros de pedestrismo (bicicleta de mountain bike, sin distinción de rodado).

Sprint: 750 metros de natación / 20 kilómetros de ciclismo / 5 kilómetros de pedestrismo (bicicleta de ruta exclusivamente).

Paratriatlón: 750 metros de natación / 20 km de ciclismo / 5 kilómetros de pedestrismo.

Estándar: 1.500 metros de natación / 40 kilómetros de ciclismo / 10 kilómetros de pedestrismo (bicicleta de ruta exclusivamente).

Ayer estuvo especialmente dedicado a las categorías infantiles, con un cronograma propio que busca promover el deporte desde edades tempranas en un entorno cuidado y festivo:

El Triatlón Internacional de La Paz no solo representa una competencia deportiva de alto nivel, sino también un importante impulsor del turismo y la economía local, con la llegada de atletas, equipos técnicos y familias que colman la ciudad durante el fin de semana.

Con una cuidada organización, múltiples modalidades y un entorno natural único, La Paz se prepara para vivir una nueva edición del triatlón.

triatlón La Paz infantil
