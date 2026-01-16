La fuerte tormenta desatada el jueves trajo consigo severas consecuencias en una entidad deportiva de Paraná Campaña. En la sede central del Club Atlético Hasenkamp un viejo árbol cayó debido al fuerte viento y derribó una de las torres de iluminación de la cancha principal de fútbol.
La tormenta del jueves generó destrozos en la sede de Atlético Hasenkamp
Como consecuencia del viento un viejo árbol en la sede de Atlético Hasenkamp cayó y derribó una torre de iluminación de la cancha principal.
16 de enero 2026 · 16:15hs
Por suerte sólo se trataron de daños materiales, los cuales aún no fueron calculados sus costos. De todos modos, para prevenir futuros accidentes, desde la institución informaron que tomarán medidas de seguridad, cortando algunos de los viejos árboles.