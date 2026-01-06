Uno Entre Rios | Ovación | River

Hinchas y socios de River repudian la posible contratación de Sebastián Villa

River Feminista indicó que la contratación de Villa es incompatible "con los valores que un club social, deportivo y cultural debería representar"

6 de enero 2026 · 10:10hs
Socios e hinchas de River Plate manifestaron su repudio a la posible contratación del ex-delantero de Boca Juniors Sebastián Villa, condenado por violencia de género. En este punto River Feminista, un sector que reúne a socias e hinchas del club, emitió un comunicado.

“Decimos ¡No!“. Y desarrolló: ”Corresponde manifestar nuestro repudio absoluto y categórico frente a una posibilidad que, de concretarse, resultaría incompatible con los valores que un club deportivo, social y cultural debería representar".

“La eventual incorporación de una persona con una condena firme por violencia de género y con antecedentes vinculados a delitos sexuales no solo no representaría los valores del club, sino que tampoco reflejaría los principios más elementales de respeto, integridad y responsabilidad social que toda institución deportiva debería sostener y promover”, agregaron.

Y completaron: “El solo hecho de que este rumor circule provoca vergüenza ajena y deja en evidencia una preocupante falta de compromiso con valores de River Plate. De confirmarse, se estaría transmitiendo un mensaje profundamente preocupante: que el talento deportivo podría colocarse por encima de la dignidad de las mujeres, de la lucha contra la violencia de género y del compromiso ético que implica ocupar un espacio de visibilidad pública”.

El delantero manifestó su deseo de sumarse al plantel de River

Sebastián Villa reconoció que pretende jugar en el Millonario. En este punto aseguró que si recibe el llamado de Marcelo Gallardo, se sumará a los entrenamientos en menos de 24 horas.

El futbolista de 29 años podría representar un salto de calidad para un equipo que tuvo un flojo rendimiento futbolístico durante la temporada 2025, tanto en la Copa Libertadores como en los campeonatos argentinos.

Y que para algunos puede ser tentadora la posibilidad de quedarse con un futbolista que se declaró “100% bostero” y años atrás supo vestir la camiseta del eterno rival, incluso amargarle varias tardes con goles clave al millonario. 100% morbo.

Pero en esta novela no se discute sólo fútbol, sino de otras cuestiones que sucedieron afuera de las canchas. La mayoría de los socios e hinchas de River no quieren a Villa en el equipo. En este partido, el rechazo social golea a las razones futbolísticas que podrían sostener el interés.

La condena a Sebastián Villa

El 2 de junio de 2023, el juzgado N.º 2 de Lomas de Zamora condenó al jugador colombiano por lesiones leves y amenazas a su expareja, Daniela Cortés. Villa Recibió una pena de dos años y un mes de ejecución condicional, lo que le permitió continuar en libertad y seguir jugando al fútbol.

En sus alegatos, el fiscal Sergio Anauati afirmó: “Es imprescindible que se valore en esta causa que hubo violencia en todas sus formas hacia la mujer”. También hubo amenazas. Y en varias oportunidades el futbolista le dijo a su mujer que la mataría si no dejaba la casa que compartían.

Luego del fallo, Boca Juniors -su club de entonces- decidió apartar a Villa del plantel. Mientras se sustanciaba el caso, el Xeneize había sido criticado por permitir que Villa continuara jugando y no haber tomado una decisión más fuerte. El club de Juan Román Riquelme prefirió esperar una sentencia de la Justicia para adoptar un temperamento sobre la continuidad del colombiano, que luego de un conflicto legal -que aún perdura- recaló en Bulgaria y finalmente desembarcó en Mendoza, donde se transformó en un estandarte en la reciente consagración en la Copa Argentina, con eliminación a River incluida.

La justicia absolvió al colombiano en otras causas

La condena por violencia de género -ya cumplida- no fue el único escándalo que rodeó a Villa. El jugador fue denunciado por otra expareja por abuso sexual en 2021. Terminó absuelto pero por un acuerdo con la defensa de su denunciante, que prefirió no declarar en el juicio oral para no volver a atravesar el dolor que había sufrido durante la consumación del hecho.

River Sebastián Villa Justicia Boca Juniors
