Javier Milei viaja a París con gobernadores y empresarios en busca de inversiones

Entre los mandatarios que acompañarán a Javier Milei a la Argentina Week, en París, se encuentra el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio

El evento, denominado Argentina Week , tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa y será el segundo del año, después del realizado en Nueva York durante marzo pasado.

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El encuentro, organizado por la Embajada argentina en Francia, tendrá su jornada inaugural en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este escenario, Milei encabezará la apertura como orador principal, presentado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

El programa inicial estará enfocado en la transformación macroeconómica del país y contará con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

De parte del Gobierno, también formarán parte de la comitiva la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Juan Bautista Mahiques, de Justicia; Federico Sturzenegger, de Desregulación; Mario Lugones, de Salud; y el canciller Pablo Quirno.

La agenda priorizará áreas clave como energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional. Durante las jornadas se abordarán proyectos de gas, Vaca Muerta y producción de urea, además de paneles sobre litio, cobre y minerales críticos.

Entre las figuras internacionales confirmadas están el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol; el CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber; y el CEO de Eni, Claudio Descalzi, quienes integrarán el bloque dedicado a Argentina LNG junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

Gobernadores

Además de los integrantes del gabinete nacional, la representación argentina contará con gobernadores provinciales y directivos de compañías como Pan American Energy, Pampa Energía, Globant, Adecoagro, Cresud y Aeropuertos Argentina.

De esta manera, entre los empresarios que dirán presente estarán Marcos Bulgheroni de PAE, Martín Migoya de Globant, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Manuel Antelo de Grupo Antelo, Mariano Bosch de Adecoagro, Alejandro Elsztain de Cresud, Juan Pablo Bagó de Bagó y Martín Varsavsky de Inception Fertility.

Los gobernadores confirmados en la comitiva son Rolando Figueroa, de Neuquén; Leandro Zdero, de Chaco; Ignacio Torres, de Chubut; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Para el 2 de octubre está prevista una serie de encuentros sectoriales sobre tecnología e inteligencia artificial, el sector nuclear y las perspectivas del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Asimismo, se contempla la posibilidad de una reunión bilateral el 1 de octubre entre Milei y el presidente francés, Emmanuel Macron, que, de concretarse, representaría el quinto encuentro entre ambos mandatarios.