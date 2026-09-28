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La Industria registró una suba de 0,3% en agosto pero acumula 2,2% de caída

La actividad manufacturera avanzó 1,4% respecto de julio, aunque acumula un retroceso de 2,2% en los primeros ocho meses del año.

28 de septiembre 2026 · 10:43hs
La actividad manufacturera avanzó 1

La actividad manufacturera avanzó 1,4% respecto de julio, aunque acumula un retroceso de 2,2% en los primeros ocho meses del año.
La actividad manufacturera avanzó 1

La actividad manufacturera avanzó 1,4% respecto de julio, aunque acumula un retroceso de 2,2% en los primeros ocho meses del año.

La actividad industrial argentina registró en agosto un crecimiento interanual de 0,3% y una suba de 1,4% en la medición desestacionalizada respecto del mes anterior, según datos privados.

Con este resultado, el sector manufacturero mostró un avance parcial, mientras que en el acumulado del período enero-agosto presenta una caída de 2,2% frente al mismo lapso del año pasado.

La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas advirtió que si no se toman medidas para recuperar competitividad, se agravarán las dificultades 

La industria frigorífica en alerta

La industria metalúrgica cayó 6,1% en agosto y Entre Ríos tuvo el mayor retroceso del país en 2026.

La industria metalúrgica cayó 6,1% en agosto,Entre Ríos con el mayor retroceso del país

El comportamiento entre los distintos rubros industriales volvió a mostrar desigualdades durante el octavo mes del año.

“Al mirar el detalle sectorial, las refinerías siguen siendo por lejos la actividad más dinámica de la industria local, apoyada por algunos rubros del sector químico y alimenticio". Así, se verificó un alza de 15,9% en refinerías y de 6,1% en productos químicos.

En el rubro de alimentos, nuevamente el impulso vino del procesamiento de granos, con la producción de aceites registrando una suba anual de 10,1%, mientras que en la otra punta, plásticos, textiles, y maquinaria son los sectores más contractivos, registrando caídas anuales de 34,2%, 10,5% y 10,2% respectivamente.

Los datos surgen del Índice de Producción Industrial (IPI-OJF) elaborado por el Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados, que procesó NA.

Al evaluar la evolución general, el informe técnico señaló que "la tendencia parece seguir alternando subas y bajas, sin mostrar un crecimiento real en lo transcurrido de 2026".

Para el cierre del año, las proyecciones de la entidad indican que "hacia adelante esperamos que el andar heterogéneo de la industria continúe, pero en el agregado deberíamos empezar a ver alguna mejora en los meses que quedan del año".

En cuanto al resto de los sectores, la fabricación de insumos de construcción y bienes de capital mantuvo variaciones negativas en la medición interanual.

La rama de maquinaria y equipo anotó una baja de 10,2%, donde "Adefa informó una caída de 11,6% anual para agosto" en la producción automotriz.

En tanto, "el sector de minerales no metálicos registró una merma de 8% durante el octavo mes", en coincidencia con las entregas de cemento de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, que mostraron "una caída de 8,1% anual".

En contraste, "el sector de metales básicos anotó una suba de 3,2% en la comparación anual", sustentado por los productos laminados.

industria suba caída
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