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ARCA actualizó la cuota de los autónomos

Los nuevos montos para Autónomos registran una suba vinculada a la movilidad previsional y alcanzan a todas las categorías, según datos de ARCA

8 de julio 2026 · 10:22hs
Los nuevos montos para Autónomos registran una suba vinculada a la movilidad previsional y alcanzan a todas las categorías

Los nuevos montos para Autónomos registran una suba vinculada a la movilidad previsional y alcanzan a todas las categorías, según datos de ARCA
Los nuevos montos para Autónomos registran una suba vinculada a la movilidad previsional y alcanzan a todas las categorías

Los nuevos montos para Autónomos registran una suba vinculada a la movilidad previsional y alcanzan a todas las categorías, según datos de ARCA
Los nuevos montos para Autónomos registran una suba vinculada a la movilidad previsional y alcanzan a todas las categorías

Los nuevos montos para Autónomos registran una suba vinculada a la movilidad previsional y alcanzan a todas las categorías, según datos de ARCA

Los trabajadores autónomos deberán afrontar desde julio de 2026 una nueva actualización en sus aportes mensuales. La medida fue oficializada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que ajustó los importes de acuerdo con la movilidad previsional aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La actualización comenzó a regir para los períodos devengados desde mediados de junio y se reflejará en los pagos que realicen los contribuyentes durante julio.

La recaudación de junio alcanzó $20.017.104 millones, con variación interanual de 23,7%. La caída se debe a menores ingresos de comercio exterior, según ARCA

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Montos para los autónomos en julio 2026

Para las categorías generales, los nuevos importes quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Categoría I: $72.446,22
  • Categoría II: $101.423,15
  • Categoría III: $144.891,15
  • Categoría IV: $231.825,74
  • Categoría V: $318.759,14

Aportes para actividades diferenciales

Los trabajadores comprendidos en actividades consideradas penosas o riesgosas, que cuentan con regímenes previsionales especiales, también registraron incrementos en sus obligaciones mensuales.

En estos casos, los aportes actualizados son:

  • Categoría I' (prima): $79.238,05
  • Categoría II' (prima): $110.931,57
  • Categoría III' (prima): $158.474,70
  • Categoría IV' (prima): $253.559,40
  • Categoría V' (prima): $348.642,81
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Qué ocurre con los regímenes especiales

ARCA también informó los nuevos montos para otros grupos de aportantes contemplados por la normativa vigente. Entre ellos se encuentran:

  • Afiliados voluntarios y menores de 21 años: $72.446,22
  • Jubilados que continúan desarrollando actividad autónoma: $61.126,50
  • Amas de casa adheridas al régimen reducido de la Ley 24.828: $24.903,39

Categorías históricas: los valores actualizados

La actualización también alcanzó a quienes permanecen encuadrados en las categorías de autónomos vigentes hasta febrero de 2007.

En estos casos, los importes oscilan entre los $56.505,92 de la categoría A y los $869.337,39 correspondientes a las categorías I y J, según la escala en la que se encuentre registrado cada contribuyente.

Por qué aumentan las cuotas

Hasta comienzos de 2024, los aportes de los autónomos se actualizaban cuatro veces al año. Sin embargo, el Decreto 274/2024 modificó ese mecanismo y estableció ajustes mensuales en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Como consecuencia de este esquema, las cuotas registraron una suba del 2,58%, el mismo porcentaje aplicado a las jubilaciones y prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

De esta manera, los trabajadores autónomos deberán revisar su categoría de revista para conocer el monto exacto que les corresponde abonar durante julio y evitar inconvenientes con sus obligaciones previsionales.

ARCA Cuota autónomos Anses
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