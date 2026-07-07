Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

La ordenanza exime del pago de tasas municipales y solicita asistencia a la Nación, Provincia y empresas de servicios para trabajadores de Granja Tres Arroyos

La ordenanza exime del pago de tasas municipales y solicita asistencia a la Nación, Provincia y empresas de servicios para trabajadores de Granja Tres Arroyos

El Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó, por unanimidad, beneficios impositivos para trabajadores afectados por la crisis de Granja Tres Arroyos , cuya planta permanece paralizada desde el pasado 26 de mayo.

La ordenanza exime del pago de tasas municipales a trabajadores alcanzados por la emergencia. Además, solicita medidas de asistencia a la Nación, la Provincia y empresas de servicios.

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La normativa contempla la eximición del 100% de la Tasa General Inmobiliaria y de la Tasa por Obras Sanitarias Municipales para los trabajadores alcanzados por la emergencia, siempre que se trate de su vivienda única y permanente.

Desde el bloque de concejales Juntos por Uruguay PJ destacaron que la medida representa "un esfuerzo concreto del Municipio" frente a una problemática social y económica que afecta a cerca de mil trabajadores vinculados a la empresa avícola.

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A este beneficio tributario se suma una inversión municipal de 72 millones de pesos destinada a la entrega de módulos alimentarios, que serán distribuidos semanalmente durante cuatro semanas. La asistencia se implementa de manera conjunta con el Sindicato del Personal de la Industria de la Carne, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y la Unión Molinera Argentina.

La ordenanza también solicita al Estado nacional que evalúe la implementación de medidas de alivio fiscal y agilice el acceso a prestaciones por desempleo, asignaciones familiares, programas de capacitación laboral y otras herramientas de asistencia para los trabajadores y sus familias.

En el mismo sentido, se insta al Gobierno de Entre Ríos y a la Legislatura provincial a analizar un régimen de excepción para el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores, aplicable a la vivienda y al vehículo particular de los empleados afectados.

Asimismo, se invita a las empresas prestadoras de servicios públicos, entre ellas Gas Nea y ENERSA, a implementar medidas transitorias como planes de pago sin interés, refinanciación de deudas y la suspensión de cortes del suministro mientras dure la emergencia.

Desde el bloque oficialista remarcaron que la crisis de Granja Tres Arroyos no solo impacta en los trabajadores de la planta, sino también en productores integrados, criadores y diversos sectores de la economía regional. En ese sentido, sostuvieron que la situación requiere una respuesta coordinada entre el Municipio, la Provincia, la Nación, las organizaciones sindicales y el sector privado para sostener las fuentes de trabajo y acompañar a las familias afectadas.