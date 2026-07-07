Uno Entre Rios | La Provincia | Granja Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

La ordenanza exime del pago de tasas municipales y solicita asistencia a la Nación, Provincia y empresas de servicios para trabajadores de Granja Tres Arroyos

7 de julio 2026 · 11:58hs
La ordenanza exime del pago de tasas municipales y solicita asistencia a la Nación

La ordenanza exime del pago de tasas municipales y solicita asistencia a la Nación, Provincia y empresas de servicios para trabajadores de Granja Tres Arroyos

El Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó, por unanimidad, beneficios impositivos para trabajadores afectados por la crisis de Granja Tres Arroyos, cuya planta permanece paralizada desde el pasado 26 de mayo.

La ordenanza exime del pago de tasas municipales a trabajadores alcanzados por la emergencia. Además, solicita medidas de asistencia a la Nación, la Provincia y empresas de servicios.

El intendente José Lauritto se reunió con directivos de Granja Tres Arroyos para interiorizarse sobre el avance de gestiones para superar la crisis financiera

Concepción del Uruguay: Lauritto se reunió con directivos de Granja Tres Arroyos

La Peregrinación de los Pueblos se realizará en octubre.

"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

La normativa contempla la eximición del 100% de la Tasa General Inmobiliaria y de la Tasa por Obras Sanitarias Municipales para los trabajadores alcanzados por la emergencia, siempre que se trate de su vivienda única y permanente.

Desde el bloque de concejales Juntos por Uruguay PJ destacaron que la medida representa "un esfuerzo concreto del Municipio" frente a una problemática social y económica que afecta a cerca de mil trabajadores vinculados a la empresa avícola.

Granja Tres Arroyos: habrá nueva manifestación de trabajadores sobre la Ruta 14.

Granja Tres Arroyos: habrá nueva manifestación de trabajadores sobre la Ruta 14.

A este beneficio tributario se suma una inversión municipal de 72 millones de pesos destinada a la entrega de módulos alimentarios, que serán distribuidos semanalmente durante cuatro semanas. La asistencia se implementa de manera conjunta con el Sindicato del Personal de la Industria de la Carne, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y la Unión Molinera Argentina.

La ordenanza también solicita al Estado nacional que evalúe la implementación de medidas de alivio fiscal y agilice el acceso a prestaciones por desempleo, asignaciones familiares, programas de capacitación laboral y otras herramientas de asistencia para los trabajadores y sus familias.

En el mismo sentido, se insta al Gobierno de Entre Ríos y a la Legislatura provincial a analizar un régimen de excepción para el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores, aplicable a la vivienda y al vehículo particular de los empleados afectados.

Asimismo, se invita a las empresas prestadoras de servicios públicos, entre ellas Gas Nea y ENERSA, a implementar medidas transitorias como planes de pago sin interés, refinanciación de deudas y la suspensión de cortes del suministro mientras dure la emergencia.

Desde el bloque oficialista remarcaron que la crisis de Granja Tres Arroyos no solo impacta en los trabajadores de la planta, sino también en productores integrados, criadores y diversos sectores de la economía regional. En ese sentido, sostuvieron que la situación requiere una respuesta coordinada entre el Municipio, la Provincia, la Nación, las organizaciones sindicales y el sector privado para sostener las fuentes de trabajo y acompañar a las familias afectadas.

Granja Tres Arroyos tasas trabajadores
Noticias relacionadas
despedidos de unionbat aguardan nueva negociacion

Despedidos de UniónBat aguardan nueva negociación

La visita al mecánico es cada vez más espaciada por los costos

Vacaciones: sin adecuado mantenimiento vehicular es un riesgo salir a la ruta

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte.

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

Agmer rechazó lo ofrecido por el Gobierno de Entre Ríos en la reapertura de la paritaria. 

Paritaria: Agmer rechazó lo ofrecido por el Gobierno de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Peregrinos con María, hacia un mundo más humano: el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Ultimo Momento
Peregrinos con María, hacia un mundo más humano: el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Policiales
Incendio en emprendimiento de pastas de Paraná provocó importantes daños 

Incendio en emprendimiento de pastas de Paraná provocó importantes daños 

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Ovación
Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Paraná se consagró campeón invicto del Entrerriano de Selecciones U21

Paraná se consagró campeón invicto del Entrerriano de Selecciones U21

El Torneo Provincial de la UER tiene a sus semifinalistas

El Torneo Provincial de la UER tiene a sus semifinalistas

Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

La provincia
Peregrinos con María, hacia un mundo más humano: el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Despedidos de UniónBat aguardan nueva negociación

Despedidos de UniónBat aguardan nueva negociación

Vacaciones: sin adecuado mantenimiento vehicular es un riesgo salir a la ruta

Vacaciones: sin adecuado mantenimiento vehicular es un riesgo salir a la ruta

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

Dejanos tu comentario