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Paraná: un túnel peatonal comunicará varios barrios con la Avenida Urbana

Paraná tendrá tunel peatonal para conectar los complejos habitacionales 144 y 98 Viviendas y los barrios Illia y UOCRA, en el marco de la Avenida Urbana

7 de julio 2026 · 14:22hs
Paraná tendrá tunel peatonal para conectar los complejos habitacionales 144 y 98 Viviendas y los barrios Illia y UOCRA

Paraná tendrá tunel peatonal para conectar los complejos habitacionales 144 y 98 Viviendas y los barrios Illia y UOCRA, en el marco de la Avenida Urbana

La Municipalidad construye un túnel peatonal de 40 metros y pavimentará calles para restablecer la conexión entre los complejos habitacionales 144 y 98 Viviendas y los barrios Illia y UOCRA, a ambos lados de la traza de la Ruta Nacional 12, donde se ejecuta la nueva Avenida Urbana. La intervención responde a un pedido histórico de los vecinos y mejorará la circulación peatonal y vehicular.

La obra complementa la ejecución de la nueva Avenida Urbana y responde a una demanda planteada por los vecinos del sector, quienes participaron de distintas reuniones con los equipos técnicos municipales para evaluar las alternativas de conexión.

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“Como complemento de la obra en el acceso sureste, acordamos con los vecinos realizar un cruce peatonal por debajo de la traza para volver a conectar los barrios que habían quedado separados por el terraplén. Analizamos distintas alternativas y esta resultó ser la más viable y la más segura”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

El túnel permitirá que quienes circulan por calle Soldado Bordón puedan atravesar la nueva avenida sin tener que realizar un recorrido superior a los 500 metros, recuperando la vinculación entre los barrios 144 y 98 Viviendas con los barrios Illia y UOCRA.

De manera complementaria, la Municipalidad pavimentará calle Hernandarias, en el tramo comprendido entre Soldado Bordón y el cruce con la nueva traza, además de una colectora que unirá Hernandarias con Soldado Bordón, garantizando una conexión vehicular segura y transitabilidad constante.

“Queremos recuperar la conectividad que se había interrumpido. El peatón volverá a contar con un recorrido directo y seguro, mientras que el tránsito vehicular tendrá un circuito pavimentado que garantizará una circulación fluida en cualquier condición climática”, señaló el funcionario.

La intervención demanda una ejecución estimada de 90 días y avanza de acuerdo a los plazos previstos, sujetos a las condiciones climáticas.

Loréfice remarcó que la obra tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos, ya que permitirá volver a vincular sectores que habían quedado divididos por el terraplén y facilitará el acceso al transporte público de pasajeros; centros de salud, jardines maternales y otros servicios ubicados a ambos lados de la nueva avenida.

“Con este túnel peatonal recuperamos la conexión entre los barrios y damos una respuesta concreta a una necesidad que los vecinos nos plantearon desde el inicio de la obra”, concluyó.

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