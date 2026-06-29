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La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

Funcionarios de la delegación regional realizaron una inspección de constatación en el establecimiento a fin de verificar la situación de los trabajadores afectados.

29 de junio 2026 · 15:31hs
La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

Ante el anuncio de cierre de la planta de baterías Unionbat, con sede en la ciudad de Gualeguaychú, y el consecuente despido de aproximadamente 100 trabajadores, la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos informó que intervino de manera inmediata y convocó a audiencia de conciliación para el próximo jueves 2 de julio, a las 12.

La audiencia de conciliación convocada en el marco de la normativa laboral vigente, tiene por objetivo acercar las partes, garantizar los derechos de los trabajadores y explorar alternativas que minimicen el impacto del cierre.

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Además, este lunes funcionarios de la delegación regional realizaron una inspección de constatación en el establecimiento a fin de verificar la situación de los trabajadores afectados.

"El gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, está siguiendo de cerca la situación", indicaron desde la secretaría.

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

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Trabajadores despedidos continúan el acampe

Desde el viernes, cuando sorpresivamente prohibieron el ingreso a su lugar de trabajo a 101 empleados, los trabajadores de UniónBat realizan un acampe frente a la fábrica de baterías ubicada en el Parque Industrial Gualeguaychú. El acampe incluyó la quema de cubiertas.

Desde el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate y Campana, se anunció que realizaron una presentación en la delegación Gualeguaychú del Ministerio de Trabajo para solicitar la conciliación obligatoria. “La situación está igual que el viernes, cuando se informó sobre los despidos y que la empresa cerraba por una cuestión de producción”, manifestaron desde el gremio a Radio Máxima.

Trabajo fábrica Gualeguaychú
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