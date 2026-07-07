Un accidente de tránsito en Paraná dejó como saldo tres personas heridas.

El accidente ocurrió en calle Garrigó, entre Provincia Unidas y Basavilbaso de Paraná, donde chocaron dos motovehículos y un automóvil.

Dos unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudieron en la noche de este martes a calle Garrigó, entre Provincia Unidas y Basavilbaso, por un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos motovehículos y un automóvil. El hecho arrojó tres personas con diferentes heridas.

Al arribar al lugar, el personal bomberil brindó asistencia a tres personas que resultaron lesionadas, trabajando en conjunto con el personal de Emergencias Sanitarias 107. Los heridos fueron trasladados al Hospital San Martín.

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Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, los heridos fueron trasladados en ambulancias del 107 para una mejor evaluación médica. También trabajó en el operativo personal del 911 y de la comisaría de jurisdicción, colaborando con la seguridad y el ordenamiento del tránsito.

Finalizadas las tareas de asistencia, se aseguró la zona, dejando el lugar en condiciones seguras para la circulación.

Detalles del accidente en Paraná

Una moto Zanella era conducida por un hombre de 27 años que circulaba por calle Juan Garrigó en sentido norte-sur. Al superar la intersección con calle Provincias Unidas, colisionó con una Honda Biz que intentaba incorporarse a la circulación tras salir del estacionamiento de un supermercado y que era conducida por una mujer de 47 años.

Producto del fuerte impacto, ambas motocicletas terminaron involucrando a un auto Renault Fluence que circulaba por la mano contraria y recibió el impacto de los vehículos de menor porte.