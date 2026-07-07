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Concordia: procesan a banda que vendía drogas por Telegram

Ocho jóvenes procesados por la Justicia Federal de Concordia, por integrar banda de venta de drogas, entre ellos, un empleado de escuela y un rugbier

7 de julio 2026 · 14:04hs
Ocho jóvenes procesados por la Justicia Federal de Concordia

Ocho jóvenes procesados por la Justicia Federal de Concordia, por integrar banda de venta de drogas, entre ellos, un empleado de escuela y un rugbier

Ocho jóvenes fueron procesados por la Justicia Federal de Concordia, acusados de integrar una organización que comercializaba drogas mediante un grupo de Telegram. Entre los imputados figuran un rugbier y un empleado de una escuela.

La investigación, llevada adelante por la Justicia Federal con intervención de la División Antidrogas Concordia de la Policía Federal Argentina, permitió desarticular una presunta organización que ofrecía cocaína, marihuana y pastillas de éxtasis a través de un grupo de Telegram denominado "Droga Concordia".

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a un hombre por el intento de exportación ilegal de divisas. En pesos, la suma equivale a más de 34 millones.

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El sitio Concordia Policiales informó que los procesados fueron identificados como Luciano Romero Hergenzter, Lautaro Miño Ramos, Emmanuel Rojas, Ignacio Fink, Isaías Suárez, Milena Sánchez, Tomás López y Jesús Báez. Además, el Juzgado dispuso un embargo de seis millones de pesos para cada uno de los acusados.

Según surge de la causa, la banda utilizaba la plataforma de mensajería para publicar la disponibilidad de estupefacientes y coordinar las ventas con los compradores. Para ello, algunos de sus integrantes empleaban seudónimos como "La Bomba", "Ponte Perro", "Farmaceuta" y "Vikendi", identidades que luego fueron establecidas por los investigadores.

La pesquisa incluyó la actuación de tres agentes reveladores de la Policía Federal, quienes ingresaron al grupo simulando ser compradores. A ello se sumaron intervenciones telefónicas, seguimientos y otras medidas de prueba autorizadas por la Justicia, que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización.

De acuerdo con la resolución judicial, Luciano Romero Hergenzter, conocido en el ambiente del rugby local y con paso por el Club Salto Grande, habría creado y administrado el grupo de Telegram utilizado para canalizar las operaciones de venta.

Roles en la banda

La investigación también atribuye a Emmanuel Rojas el rol de transportista de los estupefacientes. Según trascendió, el joven se desempeñaría como ordenanza en la Escuela Vélez Sarsfield de Concordia.

Los investigadores sostienen que la organización operó durante varios meses antes de ser desarticulada. El trabajo conjunto entre agentes encubiertos, análisis de comunicaciones y tareas de inteligencia permitió reunir los elementos que derivaron en el procesamiento de los ocho integrantes de la presunta banda.

Concordia Banda Drogas
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