Reforma previsional: senadores emitieron dos dictámenes de mayoría

Los senadores firmaron dictámenes de mayoría por la reforma previsional: uno por la Comisión de Presupuesto y otro por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En el segundo piso de Casa de Gobierno, los senadores miembros de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, continuaron el análisis del proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” (Expediente N°15.711). Es de recordar que la iniciativa modifica la Ley Nº8732 que regula el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Durante la reunión conjunta, presidida por los senadores Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), se intercambiaron opiniones sobre la posibilidad de incorporar modificaciones a la redacción original del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo.

Luego de un cuarto intermedio, los senadores consensuaron la firma de dos dictámenes de mayoría: uno por la Comisión de Presupuesto y Hacienda (con mayoría del oficialismo); y otro por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (con mayoría del peronismo).

El proyecto de ley de reforma previsional ingresará este miércoles al pleno y se debatirá en sesión especial, la próxima semana.

Dictamen del oficialismo con modificaciones

El presidente de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara, confirmó la firma del dictamen con modificaciones a la iniciativa original. Explicó que incorporaron cambios a partir del trabajo realizado en comisión y con los aportes recibidos por los gremios, profesionales y distintas entidades que participaron de la ronda de consultas.

El senador por el departamento Diamante habló sobre la declaración de emergencia “atendiendo a los reclamos y a las posturas técnicas” y escuchando las sugerencias recibidas, especialmente las indicadas por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

“A los fines de restaurar el equilibrio, resguardar la sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales, hemos puesto por el plazo de dos años, prorrogables por dos años si lo decide el Poder Ejecutivo con una debida comunicación al Poder Legislativo”, indicó.

Asimismo, Vergara informó que se estableció un aporte solidario del 3% para todos los activos que cobren más de 3 millones de pesos y también una contribución patronal para todos los empleadores, “con lo cual ese fondo va a sumarse para empezar a sostener el déficit de la Caja”, resaltó.

El legislador provincial habló sobre las modificaciones en la edad jubilatoria y el cálculo de aportes. “Se tomará 65 años para los varones y 60 años para las mujeres; y sobre el cálculo de aportes, hicimos una modificación donde se va a considerar 15 años en el total de haberes para el cálculo inicial”, señaló.

Y acotó: “Los regímenes especiales continúan, en el texto se aclara que todos los regímenes especiales deben hacer aportes solidarios hasta que ellos alcancen la edad jubilatoria”. En tal sentido, indicó que se establece un período de transición durante el 2026 y el 2027.

“Vale aclarar también que se establece una discriminación positiva para todos aquellos trámites que estén actualmente en la Caja de Jubilación y que reúnan los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio”, subrayó el senador.

Dictamen de la oposición con texto alternativo

Por su parte, el presidente de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso, explicó la decisión de la comisión y adelantó que ambos dictámenes “tendrán ingreso este miércoles al pleno y probablemente, se estarán votando en la próxima sesión”.

Seguidamente, aclaró que existen “cuestiones coyunturales” que impiden lo llegar a un consenso unificado. “Nosotros estamos muy conformes con el trabajo que hemos realizado desde nuestro bloque”, afirmó el senador por el departamento Villaguay tras indicar que en la elaboración del texto incluyeron “la gran mayoría de los aportes” que se hicieron durante las exposiciones.

Cosso dijo, además, que no contemplaron la declaración de emergencia porque no la consideran “necesaria” y destacó que el objetivo es garantizar la sostenibilidad, el fortalecimiento institucional y la protección integral del sistema previsional de la provincia, propendiendo a su equilibrio financiero de largo plazo, la adecuada protección de los derechos previsionales y la mejora permanente de su administración.

Indicó también que las modificaciones que se plasman en el dictamen están pensadas para quienes ingresan actualmente o van a ingresar a futuro en la carrera administrativa del Estado.

Entre las incorporaciones, el senador mencionó la creación del Fondo Entrerriano de Sostenibilidad Previsional destinado al fortalecimiento financiero del sistema previsional provincial. También habló de la creación del Consejo Provincial de Sostenibilidad Previsional como órgano permanente de asesoramiento, evaluación, seguimiento institucional y formulación de recomendaciones en materia previsional. “No buscamos crear nuevos impuestos sino ser creativos a la hora de buscar fondos para fortalecer el sistema”, aseveró Cosso.