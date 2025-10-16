Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

En la ciudad de Gualeguaychú, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmaron un acuerdo con el Renaper.

Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio firmaron un acuerdo entre el Renaper y el municipio de Gualeguaychú.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, mantuvo este jueves un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; y el director nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Pablo Santos.

Durante el cónclave se firmó un convenio de colaboración y asistencia técnica entre el organismo y la municipalidad, tendiente a facilitar el desarrollo de un programa de documentación en dicha localidad.

Expresiones desde Gualeguaychú

Tras la firma -de la que también participó el subdirector nacional del Renaper, Mario Molver-, Lisandro Catalán sostuvo: “El acuerdo promueve la cooperación institucional para implementar un programa de documentación que acerque los servicios del Renaper a la comunidad, mediante nuevos puestos fijos, portátiles e informativos para la gestión de DNI, pasaportes y autorizaciones de viaje al exterior para menores de 18 años, cuyas instalaciones, bienes y servicios serán provistos por el municipio”.

Para luego destacar que el acuerdo “es el resultado del trabajo articulado entre la Nación, la provincia y el municipio para profundizar una gestión con visión federal”.

Y agregó: “Desde el Gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei seguimos transformando los organismos públicos para ofrecer servicios más modernos, eficientes y cercanos a la ciudadanía”.

Datos del acuerdo

El acuerdo, suscrito en el Salón de los Escudos de los Escudos de Casa Rosada entre el director nacional del Renaper y el jefe comunal, contempla la instalación -por parte del organismo- de dos puestos fijos y uno portátil de toma de trámites en el Mercado del Munilla.

Allí, los ciudadanos podrán tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte, en ambos casos bajo las modalidades regular y express. También tendrán la posibilidad de solicitar autorización de viaje al exterior para menores de 18 años que egresen del país con Pasaporte.