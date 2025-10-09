Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio mantuvieron una agenda de trabajo

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el gobernador, Rogelio Frigerio, repasaron en Paraná los proyectos que avanzan entre Nación y Provincia.

El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, visitó este jueves Entre Ríos y, acompañado por el gobernador Rogelio Frigerio, mantuvo una agenda de trabajo orientada a abordar temas de interés para la provincia.

Además, firmaron la adenda al convenio mutuo de asistencia financiera y adhesión del ex Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

Realizaron en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

La reunión entre Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio

Catalán y Frigerio abordaron el costo de la energía que genera la represa de Salto Grande, resaltando el aumento del 28% en la remuneración total anunciado días atrás. Esto le permitirá a la provincia generar excedentes destinados a obras de infraestructura en las zonas afectadas por el embalse.

“El Gobierno nacional trabaja desde el inicio de la gestión para ordenar la economía del país y desplegar las potencialidades económicas de las provincias”, señaló el ministro del Interior, al remarcar el compromiso del Gobierno nacional con el desarrollo energético y productivo de la región.

Por su parte, el gobernador Frigerio precisó que “el incremento del 28% de la tarifa va a redundar en más excedentes y más obras en nuestra provincia”.

Además, se ratificó el trabajo conjunto entre la Nación y la provincia para avanzar en la reparación vinculada a la deuda que la Anses mantiene con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

En este marco, la próxima semana se realizará una reunión técnica entre ambas cajas y los ministerios de Economía nacional y provincial, con el objetivo de definir una hoja de ruta hacia una solución definitiva y sostenible.

Más detalles del encuentro

Se destacó el avance del Plan Provincial de Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial, que contempla la recuperación de más de 450 kilómetros de rutas. En ese sentido, el Gobierno nacional habilitó a la provincia a acceder a programas de financiamiento de organismos multilaterales destinados a obras de infraestructura estratégicas.

Por otra parte, los funcionarios repasaron los avances de la transferencia a Entre Ríos de bienes de alto valor patrimonial, entre ellos el Hospital La Baxada “Doctora Teresa Ratto” y terrenos ubicados en la costanera de Paraná, a fin de potenciar su aprovechamiento cultural, social y económico.

Asimismo, se formalizó un memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Transporte de la Nación y el Gobierno provincial para avanzar en la cooperación ferroviaria y en la reactivación de servicios locales, comenzando por los ramales Paraná–Enrique Berduc–Jorge Méndez y Paraná–Oro Verde.

Cierre en el CPC

Finalmente, Catalán y Frigerio -junto con el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso; y el secretario electoral de Entre Ríos, Gustavo Zonis- se dirigieron al Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná, donde tuvo lugar un ciclo de capacitaciones ligado a la Boleta Única de Papel (BUP), destinado a brindar un espacio de formación sobre el nuevo instrumento de votación que se utilizará en las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre.

Allí, el ministro del Interior afirmó que “el hecho de que la Argentina vote por primera vez con BUP es un hito histórico que mejorará la calidad de nuestros dirigentes y de nuestra democracia”.

Además, sostuvo que la BUP “es un mecanismo más igualitario, que garantiza la participación de todas las expresiones políticas”.