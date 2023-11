Gremios docentes efectivizan la primera jornada de paro

La seccional Paraná de Agmer convocó hoy a las 10 a concentrase en la sede de la seccional en calle Laprida 136, para luego marchar a Casa de Gobierno. Según se informó a UNO durante la manifestación habrá varios oradores que pondrán el énfasis en las necesidades salariales en el contexto de inflación.

En la última reunión paritaria concretada el viernes, el gremio pretendía que el gobierno provincial presente una pauta salarial que contemple los meses de octubre, noviembre y diciembre.

docentes agmer paro.jpg La delegación de Agmer Paraná marchará hoy a las 10 a la Casa Gris. La medida obedece a la falta de una oferta a los docentes por parte del gobierno

En la reunión la representación de los sindicatos docentes reiteró la exigencia de un aumento retroactivo de no menos del 10% a octubre; un adelanto de no menos del 10% para noviembre y diciembre; la garantía de que se liquide de manera automática y con los haberes del mes en curso (al conocerse la inflación acumulada de cada mes: octubre noviembre y diciembre) la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial liquidada; y habilitar a los miembros paritarios para exigir una propuesta que contenga una garantía de recomposición salarial anual, la que como mínimo no sea menor a un 7% por encima de la inflación acumulada anual.

Los primeros paros del año

Según pudo establecer UNO la medida de fuerza será la primera del año, y se estima que tendrá un mayor impacto en las escuelas públicas de Entre Ríos.

“En este tercer encuentro paritario de la cuarta paritaria del año esperábamos una respuesta a los pedidos que los gremios definieron en el congreso que se realizó en la ciudad de Colón”, sostuvo el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani.

“Tras tres reuniones sin avances, los compañeros en la asambleas escolares resolvieron avanzar en medidas de fuerza”, explicó el dirigente, al tiempo que sostuvo: “Estamos 13 puntos debajo de la inflación y si los acuerdos se dilatan estaremos atravesando una situación aún más delicada”.

La postura del gobierno

El gobierno provincial propuso a los gremios docentes y estatales reunirse una vez conocida la inflación de octubre. Así lo comunicó a los miembros paritarios el presidente del Consejo General de Educación (CGE) Martín Müller.

“Hemos hecho un gran trabajo para proteger el salario docente frente a la inflación, y seguimos trabajando con ese mismo objetivo bajo la responsabilidad que nos exige el momento actual de la provincia y el país”, enfatizó el titular de la cartera educativa

En ese sentido, el funcionario explicó: “Logramos avances muy significativos como la titularización de cargos docentes en los distintos niveles, cargos directivos y para los auxiliares de educación. Avanzamos en más estabilidad, reconocimiento y capacitaciones”.