Toritos busca jugadores para sostener su proyecto.

Toritos de Chiclana atraviesa un momento de reorganización dentro del futsal paranaense. El equipo que compite en la tercera división de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) busca sumar jugadores para reforzar el plantel y poder sostener su participación en el torneo durante lo que resta del año.

En diálogo con UNO , el delegado Pablo Zárate explicó que el proyecto es relativamente nuevo y que, pese al entusiasmo inicial, el grupo todavía está en proceso de consolidación. “Nosotros estamos compitiendo en la tercera división de la asociación. El año pasado estuvimos en la segunda porque el anteaño pasado pudimos ascender desde la tercera. Pero es un equipo que está próximo a cumplir dos años, y entre vaivenes de organización, cambios de delegado y también de jugadores, se nos complica formar una base”, señaló.

La idea de crear el equipo de futsal surgió dentro del propio club, a partir de un grupo de jugadores vinculados históricamente con Toritos de Chiclana en el fútbol once. Con el aval de la dirigencia, el proyecto comenzó a tomar forma durante 2024. “Toritos ya tiene su club de fútbol y con varios pibes que son del club de toda la vida surgió la idea de hacer futsal. Hablamos con la presidenta, nos dio el visto bueno y empezamos a juntar fondos para camisetas, para los jugadores y para averiguar todo lo que se necesitaba para entrar a la asociación”, recordó Zárate.

El inicio deportivo fue alentador para el Tricolor. En su primera experiencia lograron un ascenso que les permitió subir de categoría, aunque con el correr del tiempo comenzaron a aparecer algunas dificultades propias de un equipo amateur. “Tuvimos la suerte de que en el primer torneo logramos el ascenso, salimos primeros en la tabla anual. Pero siempre con gente grande, muchos que ya dejaron el fútbol once. La idea ahora es sumar pibes más jóvenes, que tengan ganas y compromiso para darle continuidad al proyecto”, explicó el delegado de Toritos en la tercera división del futsal local.

Toritos busca jugadores para sostener su proyecto

Toritos de Chiclana futsal 1 Toritos busca jugadores para sostener su proyecto

Una de las principales complicaciones que enfrenta el plantel tiene que ver con la disponibilidad de los jugadores. La mayoría trabaja y eso hace difícil coordinar entrenamientos regulares, algo que también influye a la hora de incorporar nuevos futbolistas. “Estamos buscando gente que se comprometa. Hoy no estamos entrenando todavía, primero por el trabajo de todos y segundo porque no tenemos la cantidad necesaria como para armar un entrenamiento serio. Además se complica sumar gente que no conocemos, porque sin entrenar es difícil invitarlos directamente a jugar”, comentó.

El objetivo inmediato es poder reunir a un grupo de interesados y organizar una práctica para evaluar posibles incorporaciones. La idea es hacerlo en horario nocturno, teniendo en cuenta las obligaciones laborales de la mayoría del plantel. “Lo ideal sería juntar entre cinco y diez personas que tengan ganas de sumarse. Armar un entrenamiento, alquilar una cancha o hacerlo en el club, y ahí explicarles cómo es el proyecto, qué papeles necesitan y todo lo que se pide para competir en regla”, detalló.

El tiempo para sumar jugadores tampoco es demasiado amplio. Según explicó el delegado, la intención es poder completar el plantel en las próximas semanas. “Calculo que tenemos hasta mediados de abril para poder sumar gente. El torneo ya está en marcha y todos los domingos hay fecha, así que debemos movernos rápido”, afirmó.

Toritos, en la búsqueda de jugadores

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En cuanto al rendimiento deportivo, el inicio de temporada dejó sensaciones mixtas. Toritos logró ganar en el debut, pero en la segunda jornada sufrió una derrota condicionada por las ausencias. “En la primera fecha fuimos doce jugadores y ganamos. En la segunda tuvimos tres bajas y jugamos con nueve, que en futsal es complicado porque entran cinco en cancha y te quedan solo cuatro cambios. Es un deporte muy intenso y se siente”, explicó.

Más allá de los resultados, la prioridad del grupo pasa por sostener la actividad y consolidar el equipo en el tiempo. Zárate reconoció que el contexto económico también impacta en la realidad del plantel. “La idea principal es mantener el equipo en rodaje durante el año. Estamos en una situación medio crítica porque a algunos chicos se les complicó el trabajo o se quedaron sin laburo. Son jugadores que arrancaron con nosotros en 2024 y tampoco podemos decirles que den un paso al costado”, expresó.

Por eso, el grupo intenta sostenerse con esfuerzo colectivo mientras busca ampliar el plantel y lograr mayor estabilidad. “Tratamos de poner una moneda más entre todos y llevarlo adelante hasta que podamos armar una base sólida de jugadores. El objetivo es terminar el año compitiendo y que el equipo se siga consolidando”, concluyó.