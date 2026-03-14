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Almagro viaja en busca de la final de la Copa Entre Ríos

Almagro de Concepción del Uruguay viajará a Chajarí para disputar la clasificación a la final de la Copa Entre Ríos contra La Florida.

14 de marzo 2026 · 14:18hs
Almagro viaja en busca de la final de la Copa Entre Ríos

Almagro viaja en busca de la final de la Copa Entre Ríos

Almagro viaja el domingo a Chajarí con la esperanza de obtener la clasificación para la final de la copa “Entre Ríos” con La Florida. Es un compromiso difícil, pero en el plantel impera la confianza de obtener la victoria, tras el empate 1 a 1 registrado el pasado sábado en el estadio Núñez, en el partido de ida.

“Tenemos muchas ganas que llegue el domingo, de jugar y de salir a buscar la clasificación”, dijo Nazareno Monzón respecto al partido próximo que enfrentarán por la Copa Entre Ríos, una de las figuras del plantel aurinegro, elegido –recientemente- mejor futbolista uruguayense de 2025, durante una visita a la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

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Compromiso y esfuerzo

Precisamente, la comuna representada en la oportunidad por el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Sergio Richard; el secretario de Hacienda, Fernando Picart, y el director de Deportes, Osvaldo López, hizo entrega de un aporte a las autoridades del club, destinado a cubrir gastos del traslado a Chajarí.

Por Almagro asistieron, el presidente Fabián Romero, el secretario Juan Carlos Bestard y Rodrigo Zárate, otra de las figuras del conjunto uruguayense.

En otro momento de la charla Nazareno Monzón –que diera sus primeros pasos en las inferiores de Gimnasia- definió al equipo como “un grupo de futbolistas que nos conocemos, intentamos tener la pelota, jugando y atacando por fuera”.

Por su parte, Bestard tuvo palabras de reconocimiento hacia el municipio “porque siempre está colaborando y nosotros somos agradecidos”.

Además de su plantel superior, Almagro es un clásico animador del fútbol local en todas las categorías, que incluye a muchos chicos de las divisiones infantil, juvenil y también el femenino, en sus distintos niveles.

El rol del municipio

Para fortalecer su escenario deportivo, la Municipalidad ha incorporado a Almagro al Programa Municipal de Infraestructura Deportiva, creado por la Ordenanza Nº 11.644, que prevé inversiones anuales para fortalecer la infraestructura de los clubes de la ciudad y mejorar las condiciones para la práctica deportiva. En este caso, Almagro decidió utilizar el dinero para la adquisición del sistema lumínico (un total de 36 lámparas y 6 seis columnas) que comenzarán a instalarse en los próximos días.

Al respecto, Bestard señaló que la iluminación, el cerramiento del predio y la apertura de una calle para el acceso de visitantes son las obras que la cancha necesita –indispensablemente- para su utilización en la competencia oficial porque “se nos hace pesado alquilar cada vez que jugamos de local”.

Mejorar sus instalaciones, es un anhelo que persiguen autoridades, colaboradores e hinchas que, en gran número, acompaña al popular equipo del barrio 30 de Octubre, cada domingo.

Almagro Copa Entre Ríos Chajarí Concepción del Uruguay municipio
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