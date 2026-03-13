Gabriel Ponce de León dominó en el callejero de Buenos Aires

El piloto de Junín Gabriel Ponce de León estuvo arriba en el shakedown. Emiliano Stang quedó 5° y Franco Riva se posicionó 14°. Este sábado clasifican.

Los pilotos que serán parte de la primera fecha de la temporada en el trazado callejero.

Se puso en marcha la primera fecha de la temporada 2026 del TC 2000 en el Callejero de Buenos Aires, donde la referencia de este viernes fue Gabriel Ponce de León. Con la Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport, el piloto de Junín lideró el shakedown con un tiempo de 1’05”433/1000.

Sus principales escoltas en esta tanda —que contó con la participación de los 18 inscriptos que presenta la categoría para este inicio de año— fueron Matías Rossi (a 288/1000) e Ignacio Palau (a 363/1000). Cabe recordar que, previamente al shakedown, los pilotos tuvieron la oportunidad de reconocer el circuito en una tanda de 10 minutos, que fue liderada por Diego Ciantini con la Nissan Kicks.

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La palabra de Gabriel Ponce de León

“Fue una buena referencia, si bien el auto está competitivo, me gusta como funciona la pista va mejorando en cada salida y hay que estar atento a eso. Al momento de clasificar vamos a ver cuál es el verdadero potencial de cada uno y quien pueda aprovechar mejor la goma y la confianza, se va a meter adelante”, expresó Ponce de León.

El piloto de Balcarce finalizó cuarto en el cierre de la jornada, mientras que los otros dos representantes de Toyota Gazoo Racing, Emiliano Stang y Valentín Yankelevich, se ubicaron dentro de los seis mejores. El piloto de Crespo tuvo un buen viernes, pese a que no pudo cerrar una rápida vuelta en su último intento porque debió levantar, pero la sensación es que tiene un auto para estar adelante.

Cabe destacar que este año pegó la vuelta el piloto de Gualeguaychú, Franco Riva. Con el Chevrolet Cruze es asistido por el equipo Pro Racing y ayer se posicionó en el 14° lugar.

La actividad del TC 2000

La actividad del TC 2000 en el Callejero de Buenos Aires continuará este sábado con dos prácticas libres (a las 10.20 y 13.15) y la clasificación, programada para las 16.15.