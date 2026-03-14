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Yacaré XV y Capibaras XV buscan volver al triunfo en el Súper Rugby Américas

Por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas, Yacaré XV será local ante Capibaras XV. Los dos equipos quieren recuperarse tras caer en la jornada pasada.

14 de marzo 2026 · 09:16hs
Yacaré XV y Capibaras XV buscan volver al triunfo en el Súper Rugby Américas.

Foto: Gentileza/Gero Uranga

Yacaré XV y Capibaras XV buscan volver al triunfo en el Súper Rugby Américas.

Este sábado, desde las 18.30, Yacaré XV recibirá a Capibaras XV en un atractivo duelo correspondiente a la cuarta fecha del Súper Rugby Américas 2026. El encuentro contará con el arbitraje de Federico Solari, quien estará acompañado por los asistentes Cauã Ricardo y Sergio Alvarenga.

El conjunto paraguayo llega a este compromiso con la intención de recuperarse tras un duro traspié en la jornada anterior. En la tercera fecha, Yacaré XV cayó ante Cobras Brasil Rugby por 21-19 en un partido muy cambiante. El equipo guaraní estuvo al frente del marcador durante buena parte del encuentro, pero en el tramo final los brasileños reaccionaron y terminaron quedándose con una valiosa victoria, dejando a Yacaré con las manos vacías pese al esfuerzo realizado.

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Por su parte, Capibaras XV también viene de una derrota ajustada en su última presentación. En La Catedral de San Isidro, el conjunto del Litoral argentino cayó por 25-20 frente a Pampas. Fue un encuentro intenso y muy disputado en el que la franquicia visitante luchó hasta el final, aunque no logró revertir el resultado. De esta manera, Capibaras sufrió su primera caída en el certamen.

Con ambos equipos buscando volver a la senda del triunfo, el duelo promete ser equilibrado y de alto ritmo. Yacaré intentará hacerse fuerte en su casa y aprovechar el apoyo de su público, mientras que Capibaras buscará recuperar sensaciones y sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea en esta etapa inicial del torneo.

Yacaré XV Capibaras XV Súper Rugby Américas
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