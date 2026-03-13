El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El Museo Serrano realizará este domingo una visita guiada a su Reserva Técnica, un espacio que resguarda parte del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano realizará este domingo 15 una visita guiada especial a su Reserva Técnica, un espacio donde se resguarda gran parte del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia que no se encuentra en exhibición.

La actividad se desarrollará en dos turnos, a las 17 y a las 18 , en la sede del museo ubicada en calle Gardel 62, en Paraná . La participación es libre y gratuita , con inscripción previa y cupos limitados , y forma parte de las acciones organizadas por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos en el marco del 20° aniversario de la Ley Nº 9686 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Entre Ríos .

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Durante el recorrido, el público podrá conocer de cerca el espacio donde el museo conserva gran parte de sus colecciones patrimoniales, materiales que habitualmente no forman parte de las salas de exposición pero que resultan fundamentales para el trabajo científico y la preservación del patrimonio provincial.

La visita estará a cargo del equipo responsable del registro arqueológico y paleontológico de Entre Ríos, que compartirá con los asistentes cómo se desarrollan las tareas de conservación, registro e investigación de las piezas que integran las colecciones del museo.

El trabajo detrás del patrimonio

La actividad propone mostrar una dimensión del museo que habitualmente permanece fuera de la mirada del público: el trabajo técnico y científico que permite resguardar y estudiar los materiales arqueológicos y paleontológicos de la provincia.

En ese contexto, el equipo del museo explicará los procesos que se realizan para la catalogación, documentación y preservación de los objetos que forman parte del patrimonio entrerriano, así como las herramientas que se utilizan para su estudio.

La jornada contará además con la participación como investigador invitado del arqueólogo Alejandro Richard, quien dialogará con los visitantes acerca de las investigaciones que desarrolla en la provincia a partir del análisis de las colecciones del museo.

El intercambio permitirá conocer cómo los materiales recuperados en distintos sitios arqueológicos de Entre Ríos se transforman en fuentes de conocimiento sobre las sociedades que habitaron el territorio en distintos períodos históricos.

Inscripción previa

Debido a que la actividad se realizará con cupos limitados, es necesario realizar inscripción previa comunicándose al teléfono del museo (0343) 4208894.

Las inscripciones podrán realizarse este sábado de 9 a 13 y de 15 a 19, y el domingo de 10 a 13. La actividad es libre y gratuita.

Desde la organización señalaron que esta propuesta forma parte de una agenda de acciones que el Museo Serrano y la Secretaría de Cultura desarrollarán a lo largo del año para poner en valor el patrimonio arqueológico y paleontológico de Entre Ríos y promover su protección.