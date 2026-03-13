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Echaron a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

A la enfermera del hospital San Roque se le inicio un sumario en 2024. Ahora salió el decreto de exclusión de la tutela sindical que permite su desvinculacion

13 de marzo 2026 · 12:21hs
A la enfermera del hospital San Roque se le inicio un sumario en 2024. Ahora salió el decreto de exclusión de la tutela sindical que permite su desvinculacion

Foto: Archivo UNO/Ilustrativa

A la enfermera del hospital San Roque se le inicio un sumario en 2024. Ahora salió el decreto de exclusión de la tutela sindical que permite su desvinculacion

El Gobierno de Entre Ríos decretó la cesantía de una enfermera del hospital Materno infantil San Roque, tras concluir un sumario administrativo por inasistencias injustificadas, que había sido iniciado en 2024 desde el nosocomio, Decreto 2.521/24.

Se trata de la exagente Yamile María Belén Vergara (Legajo N° 242.820) quien revistaba en un cargo Categoría 04 – Tramo “B” – Carrera Enfermería, Escalafón Sanidad, y quien acumuló un total de 11 faltas injustificadas durante un año, superando el límite permitido por el marco regulatorio del empleo público provincial, según establece el artículo 71° Inciso a) de la Ley 9.755 (Ley de Empleo Público) y asimismo por remisión expresa del Artículo 57° de la Ley N° 10930 – Carrera de Enfermería, según lo expuesto en los considerandos del Decreto N°291/26.

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Debido a que la empleada se desempeñaba como delegada gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las autoridades solicitaron la intervención de la Fiscalía de Estado para que procediese a obtener la exclusión de la tutela sindical mediante una acción judicial para que la sanción de despido sea legalmente efectiva, supo UNO.

El decreto cuenta con la firma y aval del ministro de Salud, Daniel Blanzaco y del propio gobernador Rogelio Frigerio, basándose en informes detallados de Asuntos Jurídicos dle Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Enfermera ATE decreto Salud
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