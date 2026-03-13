Concentración de Docentes en todos los Departamentos de la Provincia en protesta por salario indigno y reforma de la ley 8732 de jubilaciones

Se informa a los delegados y delegadas, afiliados y afiliadas, y a la docencia en general, que en la tarde de ayer 11 de marzo, y en cumplimiento de lo mandatado por el Congreso Extraordinario de Delegados del pasado 26 de febrero , nuestra organización sindical participó activamente de las actividades gremiales de protesta convocadas por el Frente Sindical Salarial Docente .

En la ciudad de Paraná se llevó adelante una importante jornada de visibilización del conflicto, de la cual participaron dirigentes, delegados, y afiliados de nuestra organización, de otros sindicatos docentes y docentes de todos los niveles educativos. De manera simultánea, también se realizaron manifestaciones y actividades en distintas localidades de la provincia, los docentes se hicieron presentes para expresar con claridad el profundo malestar que atraviesa hoy la docencia entrerriana.

El objetivo de estas acciones fue hacer visible ante la sociedad nuestra preocupación, y la urgente necesidad de que el Gobierno Provincial convoque nuevamente, y a la mayor brevedad posible, a una verdadera instancia de discusión salarial, que permita avanzar hacia una recomposición real del salario docente, seriamente deteriorado por la pérdida del poder adquisitivo.

Cabe recordar que el rechazo a las propuestas salariales presentadas por el Gobierno fue unánime por parte de todas las organizaciones sindicales docentes, ya que las mismas resultaron claramente insuficientes y no responden a las necesidades reales del sector.

Asimismo, desde AMET manifestamos nuestro más enérgico repudio a la metodología utilizada por el Gobierno Provincial de imponer por decreto una recomposición salarial paupérrima, que además resulta cuestionable desde el punto de vista legal, ya que se trata de sumas no remunerativas, es decir, montos que se pagan en negro y que no impactan ni en la carrera docente, ni en los aportes jubilatorios, ni en el financiamiento de nuestra obra social.

Este tipo de decisiones no sólo profundizan el deterioro del salario docente, sino que también perjudican directamente a los jubilados y jubiladas del sistema previsional provincial, debilitando los recursos de la Caja de Jubilaciones y afectando derechos que han sido históricamente conquistados por los trabajadores.

Por otra parte, informamos que desde nuestra organización se ha estado insistiendo ante las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia para que se nos entregue el borrador del proyecto de reforma previsional que fuera comprometido por su presidente, Gastón Bagnat, durante la reunión informativa mantenida el pasado lunes con representantes de nuestro sindicato.

Consideramos indispensable contar con ese documento a la brevedad para poder analizar en profundidad las modificaciones que el gobierno pretende introducir en la legislación previsional, ya que cualquier intento de avanzar sobre los derechos jubilatorios de los trabajadores contará con la firme defensa de nuestra organización y del conjunto del movimiento sindical docente.

AMET reafirma su compromiso de continuar defendiendo el salario, las condiciones laborales y los derechos previsionales de la docencia entrerriana, y seguirá participando activamente en todas las instancias de lucha y organización que sean necesarias hasta lograr respuestas concretas por parte del Gobierno Provincial.

Invitamos a toda la docencia entrerriana a participar y acompañar estas acciones gremiales definidas por el Frente Sindical Salarial Docente, porque sólo con unidad, organización y presencia en las calles lograremos visibilizar nuestro reclamo y exigir al gobierno respuestas reales para el salario y los derechos de todos los docentes.