Marcos Carreras, el violinista prodigio que debutó en el Colón, visitó Paraná

UNO presenta una nota exclusiva con el violinista Marcos Carreras. Niño que acumula una gran trayectoria dentro de la música clásica.

Con apenas 12 años, el violinista Marcos Carreras ya acumula una trayectoria que llama la atención dentro del ámbito de la música clásica. Nacido en Almagro, Buenos Aires, comenzó a tocar el violín a los 4 años y, siete años más tarde, debutó en el Teatro Colón, uno de los escenarios más prestigiosos del país.

En su paso por la ciudad, visitó los estudios de radio La Red Paraná , donde compartió su historia, habló de su vínculo con el instrumento y dejó una breve interpretación en vivo.

Marcos Carreras.jpeg Marcos Carreras, violinista prodigio que debutó en el Colón a los 11, tocará en Paraná.

Marcos Carreras, 12 años y un futuro de concierto

Carreras creció en una familia de músicos. Sus dos padres son violinistas y se dedican profesionalmente a la música, un entorno que influyó desde muy temprano en su formación.

El joven artista inició su aprendizaje en el Centro Suzuki Buenos Aires, siguiendo el reconocido método pedagógico japonés. “Arranqué a los cuatro años. Mis dos papás son violinistas, así que me dieron una gran mano”, contó. A lo largo de su crecimiento fue utilizando distintos tamaños de violín, como es habitual en la formación de los intérpretes jóvenes. Actualmente toca con un violín cuatro cuartos, el tamaño definitivo del instrumento. “Lo buscamos mucho hasta encontrar el que más me gustaba. Para mí lo importante es que tenga un sonido cálido, lindo, que ayude a la expresividad”, explicó.

Uno de los aspectos técnicos que más trabaja es el vibrato, un recurso fundamental para dar color y emoción al sonido del violín. Carreras reconoce que aún está en proceso de desarrollo, aunque ya identifica rasgos propios en su forma de tocar. “Tengo un vibrato muy particular. Me gusta mucho, pero sé que todavía tengo que pulirlo”, dijo con naturalidad.

Durante su visita a Paraná, el violinista se presentó en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) en un concierto organizado por la Asociación Mariano Moreno, acompañado por la pianista Tamara Benítez. El programa incluyó obras del repertorio clásico y también música argentina. Entre las piezas interpretadas estuvieron composiciones de Carlos Guastavino y Manuel de Falla, además de dos tangos emblemáticos: Carissimo de Astor Piazzolla y El día que me quieras, de Carlos Gardel.

Aunque su formación es principalmente clásica, Carreras reconoce una fuerte conexión con el tango. “Disfruto muchísimo tocar tango. Me encanta, me parece muy argentino”, afirmó. En ese interés también influyó su padre, quien integra la Orquesta del Tango de Buenos Aires.

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Proyección internacional

La visita a la capital entrerriana fue la primera para el joven músico, que se mostró sorprendido por el paisaje de la ciudad. “Paraná tiene una mezcla que me llamó mucho la atención. Me hace pensar un poco en Italia por las casas, y en Hawái por las palmeras”, comentó con entusiasmo.

Además de su actividad artística, Carreras cursa el primer año del secundario bajo el régimen de artista de alta dedicación, una modalidad que permite compatibilizar la educación formal con una intensa agenda musical.

Su proyección internacional ya comenzó a tomar forma. En abril participará de una masterclass en Milán con la violinista Piera Moyal, y en julio viajará a Madrid tras obtener una beca de la Fundación Albéniz para estudiar en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Se trata de uno de los centros de formación musical más reconocidos de Europa, por donde pasaron intérpretes de distintas partes del mundo. Con una mezcla de disciplina, curiosidad musical y una notable capacidad de comunicación, el joven violinista continúa sumando experiencias mientras construye un camino que recién comienza, impulsado por el estudio constante y el acompañamiento de su familia.