Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

El accidente fue a la altura del kilómetro 361, en inmediaciones del peaje Piedritas. En el lugar falleció la bebe entrerriana que viajaba con sus padres.

Un trágico siniestro vial ocurrido este viernes sobre la Ruta Nacional 14 terminó con la vida de una bebé entrerriana de apenas cinco meses y dejó a sus padres con diversas heridas. El hecho generó una profunda conmoción tanto en la localidad de Chajarí , de donde es oriunda la familia, como en la región, debido a la dramática secuencia que se vivió tras el accidente.

El vuelco se registró alrededor de las 11:30 a la altura del kilómetro 361, en inmediaciones del peaje Piedritas, dentro de la jurisdicción de la provincia de Corrientes . Según informaron fuentes vinculadas a la Fiscalía de Mocoretá , por causas que todavía se encuentran bajo investigación, una camioneta Toyota SW4 en la que viajaba una familia perdió el control, despistó y terminó volcando a un costado de la ruta.

Una familia entrerriana que viajaba hacia Misiones

En el vehículo se trasladaba una familia oriunda de la ciudad de Chajarí, en el norte de la provincia de Entre Ríos, que tenía como destino la provincia de Misiones. Por motivos que aún intentan establecer los investigadores, el conductor habría perdido el control del rodado, lo que provocó el despiste y posterior vuelco.

Como consecuencia del fuerte impacto, la bebé de cinco meses sufrió lesiones de extrema gravedad. La menor fue trasladada de urgencia a un centro de salud de Mocoretá, donde el personal médico intentó estabilizarla y brindarle asistencia inmediata. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

La noticia provocó escenas de profundo dolor en el hospital local, donde familiares y allegados de la pequeña vivieron momentos de gran angustia al conocerse el desenlace fatal.

Los padres permanecen internados

Tras el siniestro, los padres de la niña también debieron ser asistidos por los equipos médicos. La madre quedó internada en el Hospital Samuel W. Robinson de Mocoretá y, según indicaron fuentes sanitarias, presentaba traumatismos que requerían una intervención quirúrgica producto de las heridas sufridas durante el vuelco.

En tanto, el padre también permanecía hospitalizado bajo observación médica debido a las lesiones ocasionadas por el accidente. Ambos continuaban recibiendo atención médica mientras se evaluaba su evolución clínica.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, la familia involucrada en el accidente sería de apellido Costich, conocida en la ciudad de Chajarí. La noticia del fallecimiento de la pequeña generó una fuerte conmoción entre vecinos y allegados de la familia, que comenzaron a manifestar su pesar a través de redes sociales y mensajes de acompañamiento.

Investigación para determinar qué ocurrió

Las autoridades judiciales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron el siniestro. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Mocoretá, que trabaja junto a personal policial y peritos especializados para reconstruir la dinámica del accidente.

Las primeras pericias realizadas en el lugar indicaron que, en principio, no habría otros vehículos involucrados en el hecho. Este dato surge de un análisis preliminar de las cámaras de seguridad ubicadas en el peaje y en sectores cercanos al tramo de la ruta donde se produjo el vuelco.

Los investigadores intentan determinar si el despiste se originó por una maniobra brusca, una posible falla mecánica del vehículo o alguna otra circunstancia que haya provocado la pérdida de control de la camioneta.

En paralelo, se realizan relevamientos técnicos y se recopilan testimonios que permitan reconstruir con mayor precisión lo sucedido minutos antes del accidente.

Operativo de rescate y asistencia

Luego del vuelco, se desplegó un importante operativo de emergencia en el lugar del hecho. Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mocoretá acudieron rápidamente al sitio para realizar las tareas de rescate y brindar los primeros auxilios a las víctimas.

También intervinieron efectivos de la Policía de Corrientes y de Gendarmería Nacional Argentina, quienes trabajaron en la zona para asegurar el área, ordenar el tránsito y colaborar con los equipos de emergencia.

El procedimiento permitió asistir a los ocupantes del vehículo y garantizar las condiciones necesarias para que los servicios de salud pudieran trasladar a los heridos hacia el hospital de la localidad.

Conmoción y reflexión sobre la seguridad vial

El trágico episodio volvió a poner en evidencia el impacto que tienen los siniestros viales en las rutas del país y el profundo dolor que generan en las familias afectadas. La Ruta Nacional 14, uno de los corredores más transitados del litoral argentino, ha sido escenario de numerosos accidentes a lo largo de los años debido al intenso flujo de vehículos que circula diariamente.

Mientras avanza la investigación judicial para establecer con exactitud qué provocó el despiste y posterior vuelco de la camioneta, la comunidad de Chajarí y de otras localidades cercanas permanece consternada por la pérdida de la pequeña.

La tragedia deja una vez más un mensaje sobre la importancia de la prevención y la seguridad en las rutas, en un hecho que enluta a una familia entrerriana y conmueve a toda la región.