Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

El hecho se registró en la zona de calles Fraternidad y Don Bosco de Parraná. Efectivos policiales trabajan en el lugar para determinar las causas del deceso

Una persona fue encontrada sin vida en Paraná e investigan el hecho. Ocurrió este viernes en la zona del Seminario, en calle López Jordán, entre Fraternidad y Don Bosco, donde se dispuso un operativo con la presencia de móviles policiales.

Por éstas horas se confirmó que se trata de una persona mayor de edad que vivía en situación de calle. El deceso se habría producido hace 48 o 72 horas. El cuerpo apareció en unos pastizales, con un colchón a su costado.

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Investigan las causas

En el lugar trabaja personal policial de la jurisdicción y de las áreas operativas para resguardar la escena. En estos momentos, se investigan las causas del fallecimiento y se aguardan las directivas de la unidad fiscal en turno.

Las autoridades y los peritos correspondientes llevan adelante las tareas de rigor para recabar elementos probatorios que permitan esclarecer el hecho y proceder a la identificación de la persona.