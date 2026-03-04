Uno Entre Rios | La Provincia | Docentes

Docentes: abordaron reclamos por demoras y falta de médicos auditores en algunos departamentos

Autoridades del gobierno y Agmer trataron los problemas en auditorías y certificaciones de licencias médicas docentes. Unificarán criterios y agilizarán procesos

4 de marzo 2026 · 10:47hs
Docentes: abordaron reclamos por demoras y falta de médicos auditores en algunos departamentos

Las licencias médicas docentes y la falta de médicos auditores en algunos departamentos fueron tema de agenda en un encuentro realizado en la Secretaría de Trabajo de la provincia. De la reunión participaron representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, integrantes de la Comisión Médica Única (CMU), personal del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), Recursos Humanos y Secretaría General del Consejo General de Educación.

Antibero Agmer

La convocatoria fue a pedido del gremio docente, que desde el año pasado plantea que existen complicaciones relacionadas con auditorías médicas y hasta falta de médico auditor en algunos departamentos, lo que deriva en demoras para la designación de docentes suplentes en el aula. "Se abordaron criterios generales de las auditorías médicas y reclamos que surgen en distintos departamentos por falta de médicos auditores", se indicó desde Agmer.

Los gremios docentes rechazaron la propuesta realizada por el Gobierno de Entre Ríos. 

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

El Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes. 

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

LEER MÁS: CGE: licencias médicas de 24 o 48 horas serán validadas digitalmente

Además, el sindicato pidió "precisiones sobre nuevos requerimientos en certificados emitidos por médicos de otras provincias" y planteó "la necesidad de agilizar las juntas médicas, pidiendo se determine quienes son los encargados de solicitarla".

Juntas Medicas

Avanzaron en soluciones

Durante la reunión se pudo avanzar en la búsqueda de soluciones para la presentación de certificados de todas aquellas licencias médicas que no requieran suplente y se acordó en la necesidad de unificar los criterios en cuanto a requisitos y modos de presentación de certificados en todo el territorio provincia. Los representantes de Comisión Médica Única y CGE informaron que ya se está trabajando sobre varios de los puntos señalados.

Docentes licencias médicos Agmer médicas
Noticias relacionadas
Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día.

Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual.

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Este jueves comienza el cronograma de becas provinciales del Inaubepro. Hasta abril está vigente la inscripción al ciclo 2026 de becas secundarias

Cronograma de becas provinciales

Ver comentarios

Lo último

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Ultimo Momento
La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Cronograma de becas provinciales

Cronograma de becas provinciales

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

Policiales
Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Ovación
Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: Me gusta el lío

Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: "Me gusta el lío"

Boca visita a Lanús en partido pendiente

Boca visita a Lanús en partido pendiente

Sportivo Urquiza y Peñarol dejan la rivalidad de lado por una causa que los une

Sportivo Urquiza y Peñarol dejan la rivalidad de lado por una causa que los une

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Se conoció el fixture del Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

La provincia
Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Cronograma de becas provinciales

Cronograma de becas provinciales

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

Se realizará una muestra conmemorativa en el Museo Hogar Escuela Eva Perón

Se realizará una muestra conmemorativa en el Museo Hogar Escuela Eva Perón

Dejanos tu comentario