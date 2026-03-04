Docentes: abordaron reclamos por demoras y falta de médicos auditores en algunos departamentos

Las licencias médicas docentes y la falta de médicos auditores en algunos departamentos fueron tema de agenda en un encuentro realizado en la Secretaría de Trabajo de la provincia. De la reunión participaron representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, integrantes de la Comisión Médica Única (CMU), personal del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), Recursos Humanos y Secretaría General del Consejo General de Educación.

La convocatoria fue a pedido del gremio docente, que desde el año pasado plantea que existen complicaciones relacionadas con auditorías médicas y hasta falta de médico auditor en algunos departamentos, lo que deriva en demoras para la designación de docentes suplentes en el aula. "Se abordaron criterios generales de las auditorías médicas y reclamos que surgen en distintos departamentos por falta de médicos auditores", se indicó desde Agmer.

Además, el sindicato pidió "precisiones sobre nuevos requerimientos en certificados emitidos por médicos de otras provincias" y planteó "la necesidad de agilizar las juntas médicas, pidiendo se determine quienes son los encargados de solicitarla".

Juntas Medicas

Avanzaron en soluciones

Durante la reunión se pudo avanzar en la búsqueda de soluciones para la presentación de certificados de todas aquellas licencias médicas que no requieran suplente y se acordó en la necesidad de unificar los criterios en cuanto a requisitos y modos de presentación de certificados en todo el territorio provincia. Los representantes de Comisión Médica Única y CGE informaron que ya se está trabajando sobre varios de los puntos señalados.