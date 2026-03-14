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El doodle de Google celebra al Número Pi

Este sábado 14 de marzo, Google volvió a captar la atención con un nuevo doodle interactivo dedicado al Día del Número Pi.

14 de marzo 2026 · 14:48hs
El doodle de Google celebra al Número Pi

El doodle de Google celebra al Número Pi

El Día del Número Pi se celebra mundialmente cada 14 de marzo (3/14 en formato estadounidense), coincidiendo con los primeros dígitos de la constante matemática (3,14159...). Iniciada en 1988 por el físico Larry Shaw en el Exploratorium de San Francisco, la efeméride busca promover las matemáticas y resaltar la importancia de Pi.

Este sábado 14 de marzo, Google volvió a captar la atención con un nuevo doodle interactivo dedicado al Día de Pi. Aunque para muchas personas el significado de esta fecha puede pasar desapercibido, lo cierto es que se trata de una celebración vinculada al mundo de las matemáticas. La jornada tiene su origen hacia fines de la década de 1980 y rinde homenaje a uno de los números más conocidos y fascinantes de esta disciplina.

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Una constante matemática (π)

Este nuevo doodle pone el foco en la constante matemática pi (π) y en los primeros métodos geométricos que permitieron acercarse a su valor. Mucho antes de que existieran las herramientas tecnológicas actuales, Arquímedes, uno de los grandes referentes de la matemática griega, ideó una manera novedosa de calcularla al ubicar un círculo entre dos polígonos de 96 lados, lo que le permitió establecer márgenes cada vez más precisos. En la actualidad, esta fecha también funciona como un reconocimiento a ese aporte histórico y suele ser celebrada en distintos lugares del mundo con desafíos para recitar decimales de pi y hasta con porciones de tarta, en un guiño al parecido sonoro entre “pi” y “pie” en inglés.

El Día de Pi se celebra en homenaje a la constante matemática π, cuyo valor comienza con 3,14. La fecha fue elegida porque, en el formato usado en Estados Unidos, se escribe 3/14, una coincidencia con los primeros dígitos de este número.

La conmemoración nació en 1988 en el museo Exploratorium de San Francisco, impulsada por el físico Larry Shaw, y con el tiempo se expandió a escuelas, universidades y distintos ámbitos académicos. En 2009 fue reconocida oficialmente por el Congreso de Estados Unidos y, en 2019, la UNESCO la proclamó como Día Internacional de las Matemáticas. Desde hace años, además, Google se suma a la celebración con doodles especiales que buscan acercar este concepto al público de una manera más didáctica y llamativa.

Número Pi doodle Matemáticas Google matemática
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