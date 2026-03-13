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Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

Lanús le venció 1-0 al Pincha en La Plata, por la decima fecha. El gol del encuentro lo convirtió Dylan Aquino.

13 de marzo 2026 · 22:42hs
Lanús ganó de visitante en La Plata.

Prensa Lanús

Lanús ganó de visitante en La Plata.

Lanús consiguió un triunfo importante en La Plata al vencer 1-0 a Estudiantes en el estadio UNO, por la fecha 10 del Torneo Apertura. El único gol del encuentro lo marcó Dylan Aquino y le dio tres puntos valiosos al Granate, que se ilusiona con meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

Cómo quedaron Estudiantes y Lanús

Con este resultado, el equipo del Sur quedó décimo en la Zona A con 12 puntos, a solo una unidad del último lugar que otorga un boleto a los octavos de final. Por su parte, el conjunto dirigido por Alexander Medina permanece tercero con 15, la misma cantidad que Unión, ambos por detrás de Vélez, que lidera el grupo con 19.

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Por otro lado, esta derrota marca la segunda caída del Cacique Medina en condición de local desde que asumió en el Pincha -la otra fue ante el Fortín- y todavía no logró sumar en su cancha.

Lanús La Plata Estudiantes Granate La Plata
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