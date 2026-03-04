Conferencia de Prensa del Frente Sindical Salarial Docente

La convocatoria tuvo como objetivo informar y fundamentar ante la docencia y la sociedad en general los motivos del rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno Provincial, considerada insuficiente y regresiva para el sector.

En la sede de AMET, ubicada en Montevideo 163 de la ciudad de Paraná, el Frente Sindical Salarial Docente brindó una conferencia de prensa con la presencia de numerosos medios televisivos, radiales y digitales.

La convocatoria tuvo como objetivo informar y fundamentar ante la docencia y la sociedad en general los motivos del rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno Provincial, considerada insuficiente y regresiva para el sector.

Disertaron los Secretarios Generales de AMET, AGMER y SADOP. Nuestro Sec. Gral. Prof. Andrés Besel, anfitrión del evento, dio la bienvenida a los medios y destacó la importancia de transmitir con claridad lo que está sucediendo en el marco del conflicto salarial, y por supuesto a los compañeros y compañeras trabajadores que están en la mesa y los que están acompañando el acontecimiento. Manifestó el desacuerdo con la decisión del gobernador de otorgar la recomposición por decreto y sostuvo la necesidad de retomar una verdadera instancia de negociación paritaria.

Señaló que la recomposición salarial debe impactar efectivamente en el bolsillo docente, en la obra social (que atraviesa serias dificultades) y en los docentes jubilados, quienes también esperan respuestas concretas.

Toma la palabra Prof. Abel Antivero Sec. Gral. de AGMER, quien agradeció a AMET por la organización y sostuvo que el Frente está unido en la defensa del salario y de los derechos de los trabajadores de la educación.

Remarcó que desde el año pasado los gremios han tenido voluntad de diálogo y han solicitado instancias de negociación para evitar el conflicto. Sin embargo, afirmó que el Gobierno no respondió adecuadamente y presentó propuestas que fueron rechazadas por insuficientes.

Indicó que el paro realizado en los 17 departamentos evidenció un fuerte descontento docente y responsabilizó al Gobierno Provincial por la situación, señalando que la decisión de otorgar el aumento por decreto profundiza el conflicto.

También advirtió que el anuncio de una reunión informativa sobre una posible reforma previsional se suma al escenario de tensión, ya que cualquier modificación en ese sentido impacta directamente sobre los derechos jubilatorios del sector. Señaló que el Frente participará para escuchar de primera mano el proyecto, pero anticipó que defenderán firmemente los derechos previsionales.

Prosiguió en el uso de la palabra, la Sec. Gral. Prof. Alejandra Frank de SADOP, quien sostuvo que el sector atraviesa el segundo día de medidas de fuerza en un contexto de pérdida de derechos a nivel nacional y provincial.

Señaló que la propuesta salarial no dignifica la tarea docente y que los montos en negro afectan la escala salarial, la obra social y los aportes jubilatorios.

Describió un escenario de desgaste y agotamiento en la docencia, con numerosos casos de licencias médicas y docentes que evalúan abandonar la profesión. Destacó que la mayoría del sector está compuesto por mujeres, muchas de ellas sostén de hogar, y que el reclamo es por un salario justo que permita vivir con dignidad.

Convocó a la comunidad educativa a comprender el conflicto y acompañar el reclamo.

Pregunta del periodismo:

¿Qué postura tienen ante una posible conciliación obligatoria? ¿Qué plazos manejan? ¿Evalúan instalar una carpa u otras acciones? ¿Influyen los problemas nacionales en este conflicto?

# El Prof. Antivero indicó que el Frente está analizando distintas estrategias en unidad y que el conflicto podría prolongarse. Señaló que no anticiparán públicamente todas las medidas para no facilitar movimientos del Gobierno, pero confirmó que distintas acciones están en evaluación, que la instalación de la “carpa blanca” es una de las acciones que está en agenda.

Afirmó que la intención de diálogo siempre está presente y que el objetivo es que los estudiantes estén en las escuelas, aunque advirtió que no puede hablarse de calidad educativa cuando los docentes enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas.

Respecto a los plazos y convocatorias internas, explicó que cada sindicato evaluará sus mecanismos orgánicos (plenarios o congresos) y luego coordinarán en conjunto los pasos a seguir.

# El Prof. Besel señaló que las acciones estarán enmarcadas en lo definido por los delegados en Congreso. Indicó que cualquier novedad vinculada a la reforma previsional obligará a convocar a los órganos de conducción para evaluar el escenario.

Ratificó que todas las acciones salariales se trabajarán dentro del Frente Sindical, priorizando la unidad. Sostuvo que la recomposición debe impactar en activos, jubilados y en la obra social, y cuestionó decisiones políticas que, a su entender, afectan el financiamiento educativo.

Nueva pregunta del periodismo:

¿Cómo analizan el contexto nacional y el impacto de las reformas laborales y económicas sobre los trabajadores y los sindicatos? ¿Qué nivel de paciencia manejan como dirigentes?

# La Prof. Alejandra Frank señaló que existe dificultad para que muchos trabajadores dimensionen el alcance de las reformas laborales y previsionales. Indicó que se ha fortalecido el individualismo y que hay cierto agotamiento tras años de conflictos, lo que genera apatía en algunos sectores.

No obstante, afirmó que el compromiso gremial es seguir representando a los trabajadores, sostener la organización colectiva y continuar reclamando por derechos laborales y previsionales.

# A su tiempo, el Prof. Besel manifestó el desacuerdo con las políticas nacionales que, según su visión, favorecen a sectores concentrados y afectan a los trabajadores. Señaló que la pérdida del poder adquisitivo y las decisiones presupuestarias evidencian una orientación que no prioriza a la educación ni a los trabajadores.

Ratificó el compromiso de llevar a las instancias orgánicas la voz de los afiliados y sostener el reclamo salarial.

El Prof. Antivero realizó un análisis más amplio del contexto político y social, señalando que existe una avanzada sobre el movimiento obrero y los niveles de sindicalización en Argentina.

Advirtió sobre un escenario que naturaliza el ajuste en áreas sensibles como educación y salud, y sostuvo que el desafío del sindicalismo es generar conciencia y organización para defender derechos conquistados históricamente.

Concluyó señalando que el momento es complejo y que el Frente Sindical Docente continuará trabajando en unidad para enfrentar tanto el conflicto salarial como cualquier intento de afectación de derechos previsionales y laborales.