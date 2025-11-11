Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Frigerio entregó 48 nuevos patrulleros a la Policía de Entre Ríos para reforzar la seguridad

Con una inversión de 2.000 millones de pesos, el gobierno provincial incorporó camionetas cero kilómetro que serán distribuidas en Entre Ríos

11 de noviembre 2025 · 22:08hs
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes en Plaza Mansilla, Paraná, el acto de entrega de 48 camionetas Nissan 4x2 cero kilómetro destinadas a reforzar el trabajo de la Policía de Entre Ríos. La inversión provincial alcanzó los 2.000 millones de pesos, y los móviles serán distribuidos entre las distintas jefaturas departamentales según la población y las necesidades de cada zona.

La palabra del gobernador de Entre Ríos

Hoy es un día histórico realmente para nuestra fuerza policial. Hace muchísimas décadas no se hacía una inversión de esta magnitud y de esta calidad de vehículos en la seguridad de la provincia”, destacó Frigerio durante la ceremonia, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

El mandatario subrayó que la adquisición de los vehículos forma parte de un plan integral de modernización de la fuerza. “Estamos muy orgullosos y era algo que nuestra Policía se merecía: tener equipamiento de primer nivel, como venimos haciendo desde el primer día, con la compra de armamento, chalecos antibalas y vehículos”, señaló.

Asimismo, Frigerio remarcó que la inversión se concretó “con enorme esfuerzo y transparencia” y adelantó que ya se encuentra en marcha una nueva licitación “para adquirir más móviles con los mismos fondos”.

Por su parte, el ministro Roncaglia expresó su satisfacción por la incorporación de las unidades. “Estamos fortaleciendo la seguridad de la provincia y acompañando a nuestros policías en una tarea compleja y esencial. Queremos una policía humana, solidaria y empática con el ciudadano, pero fuerte frente al delito”, afirmó.

Del acto participaron también el jefe de Policía, Claudio González, y los jefes departamentales, quienes siguieron la ceremonia de manera remota.

Los nuevos móviles serán destinados a tareas de patrullaje, prevención y control en todo el territorio entrerriano. Con esta entrega, el gobierno provincial continúa con su política de fortalecimiento institucional y modernización de la Policía de Entre Ríos.

