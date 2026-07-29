San Juan: siete muertos al caer un helicóptero de control de incendios forestales

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó el accidente del helicóptero (Bell 412) que trabajaba en el control de incendios forestales.

Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un siniestro este miércoles en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, y sus siete ocupantes murieron.

El accidente sucedió cuando la nave se dirigía a La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.

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El accidente en San Juan

“Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos”, sostuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en X.

Y agregó: “Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones. También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta”.

Y sigue: “La aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal”.

Por su parte, el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de EANA (Empresa Nacional de Navegación Aérea), informó que recibió a las 10.30 local una activación de ELT (Emergency Locator Transmitter) de una aeronave, matrícula LV-KGR, con tres ocupantes a bordo. Su última posición conocida fue sobre el límite entre las provincias de La Rioja y San Juan.

A partir de la emisión de la alerta de emergencia, se puso en marcha una acción coordinada que involucró medios aéreos y terrestres de diversas dependencias. El despliegue posibilitó la localización de la aeronave en poco más de dos horas, dentro de un sector caracterizado por su compleja accesibilidad.

La señal posicionó el último registro conocido de la unidad en la franja limítrofe entre San Juan y La Rioja, lo que motivó la apertura del protocolo correspondiente.

Más detalles del hecho

Desde la central del SAR de EANA se dispuso la intervención de efectivos del Subcentro SAR Mendoza y la salida de aeronaves de Protección Civil sanjuanina con destino al perímetro señalado.

De manera concurrente, organismos provinciales instrumentaron un dispositivo en superficie con personal de Gendarmería Nacional y agrupaciones especializadas de la Policía de San Juan.

La intervención presentó serias complicaciones geográficas, dado que el lugar estimado del siniestro se localiza en el predio fiscal Caballo Anca —una superficie aproximada de 64.000 hectáreas situada entre Jáchal y Valle Fértil—.

El área, despoblada y ajena al circuito de Ischigualasto, dista unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150 y exhibe una topografía severa que entorpece la progresión de patrullas y vehículos.