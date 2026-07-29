Frigerio presentó un sistema centralizado para comprar medicamentos con ahorro y mayor control estatal.

El gobernador Rogelio Frigerio presentó este miércoles el nuevo sistema provincial de compra centralizada y distribución de medicamentos, insumos médicos y fórmulas lácteas para la red pública de salud de Entre Ríos. El esquema comenzó a funcionar desde un centro logístico ubicado en Colonia Avellaneda y apunta a reducir costos, mejorar la transparencia de las compras y garantizar un abastecimiento más eficiente a los hospitales.

Durante una recorrida por las instalaciones, acompañado por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, el mandatario afirmó que el nuevo modelo representa "un cambio estructural" en la administración de los recursos sanitarios.

"Venimos a poner luz donde había oscuridad, gestión donde había desidia y orden donde había muchísimo desorden", sostuvo Frigerio. Explicó que anteriormente cada hospital realizaba sus propias compras, lo que generaba diferencias de precios de hasta un 50% para un mismo medicamento, además de dificultar el control del stock.

La nueva logística

El gobernador aseguró que, con el nuevo sistema, la provincia "está gastando miles de millones de pesos menos por una mayor cantidad de medicamentos", gracias a las compras unificadas y a una logística que permite optimizar el almacenamiento y la distribución de los insumos.

Frigerio también destacó que el nuevo esquema incorpora mecanismos de trazabilidad durante todo el proceso, desde la adquisición hasta la entrega en los hospitales, con el objetivo de fortalecer los controles y reducir las posibilidades de irregularidades.

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Otro de los cambios señalados por el mandatario es el incremento en la competencia entre proveedores. Indicó que mientras en procesos anteriores participaban pocas empresas, en la última licitación para la compra de medicamentos se presentaron 14 oferentes, lo que permitió obtener mejores precios.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, explicó que el sistema fue desarrollado durante el último año y medio. Precisó que se identificaron los 360 medicamentos de mayor consumo en los cinco hospitales de mayor complejidad de la provincia, se elaboró un vademécum unificado y se diseñó la logística de distribución.

Primera etapa

En esta primera etapa, el sistema abastece a los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque, de Paraná; Centenario, de Gualeguaychú; Delicia Concepción Masvernat, de Concordia; y Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay. Estos establecimientos concentran más de dos tercios del consumo provincial de medicamentos. La incorporación del resto de los hospitales se realizará de manera gradual.

El centro logístico opera con un sistema informático de seguimiento y estándares de seguridad para garantizar la trazabilidad de los productos. La empresa adjudicataria del servicio fue la encargada de proveer el equipamiento tecnológico y capacitar a los equipos técnicos de los hospitales que participan de esta primera etapa.