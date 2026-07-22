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La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio

La UCR defendió los cambios en la Caja de Jubilaciones, destacó la media sanción del Senado y reclamó un debate sin violencia.

22 de julio 2026 · 20:30hs
La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio.

La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio.

La Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos expresó su respaldo al proyecto de reforma del sistema previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio y pidió que la Cámara de Diputados otorgue media sanción definitiva a la iniciativa, luego de su aprobación en el Senado provincial.

A través de un comunicado, el radicalismo sostuvo que la modificación de la Caja de Jubilaciones es una medida "necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional y proteger el futuro de todos los entrerrianos".

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Además, destacó la actitud de los legisladores que acompañaron la iniciativa en la Cámara alta y manifestó su expectativa de que los diputados mantengan "la misma responsabilidad institucional" durante el tratamiento del proyecto.

"La reforma no es una decisión contra los jubilados. Es una decisión para garantizar que la Caja siga existiendo, que pueda cumplir con quienes hoy reciben su jubilación y también con las generaciones futuras", señalaron desde el partido.

En ese sentido, remarcaron que la propuesta mantiene derechos adquiridos, preserva el 82% móvil y establece una implementación gradual con resguardos para quienes se encuentran próximos a acceder al beneficio previsional.

La UCR también valoró la decisión del gobierno provincial de avanzar con la reforma tras exponer la situación financiera de la Caja. "Gobernar implica asumir responsabilidades y enfrentar problemas que durante años fueron postergados", afirmaron.

Respeto democrático

Por otra parte, el comunicado incluyó un llamado al respeto democrático y cuestionó los episodios de violencia e intimidación registrados durante el debate del proyecto.

"No podemos aceptar que quienes piensan diferente sean señalados, escrachados o perseguidos por expresar sus ideas. Las diferencias deben resolverse con argumentos y dentro de las instituciones", expresaron.

Finalmente, el radicalismo reiteró su apoyo a la reforma y convocó a todos los sectores políticos y sociales a debatir con responsabilidad, al considerar que la sostenibilidad del sistema previsional constituye un desafío de largo plazo para la provincia.

UCR reforma jubilatoria Diputados Frigerio
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