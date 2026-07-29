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Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Equipos provinciales de Salud evaluaron avances de la estrategia, que ya se aplica en Paraná y Concordia y prevé ampliarse a más ciudades.

29 de julio 2026 · 17:04hs
Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia.

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) evaluaron los avances del Programa de Promoción y Prevención del Desarrollo Infantil Temprano en la Comunidad, una estrategia destinada a acompañar a niñas y niños menores de tres años y a sus familias mediante visitas domiciliarias y acciones comunitarias.

Las jornadas de trabajo se realizaron en Paraná y Concordia y reunieron a equipos técnicos provinciales y especialistas de Unicef para profundizar la capacitación, intercambiar experiencias y fortalecer la implementación del programa en el territorio.

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La iniciativa promueve el desarrollo integral durante la primera infancia a través de actividades centradas en el juego, la comunicación, los vínculos afectivos, las prácticas de cuidado y crianza, además de la construcción de entornos protectores para el crecimiento de niñas y niños.

Desarrollo infantil temprano

La directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López, destacó que el desarrollo infantil temprano constituye una prioridad para la provincia y señaló que la estrategia se articula con municipios y distintos organismos para consolidar un abordaje integral e intersectorial.

Además, explicó que el programa se complementa con otras iniciativas impulsadas junto a UNICEF, como Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), con el objetivo de fortalecer las capacidades de los equipos locales y favorecer la detección oportuna de posibles dificultades en el desarrollo.

Por su parte, la especialista en Desarrollo Infantil Temprano de Unicef, Flavia Raineri, valoró el compromiso de la provincia y el trabajo de los equipos territoriales. Indicó que el propósito es ampliar progresivamente el alcance del programa, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad.

Durante los encuentros también se profundizó la aplicación de la metodología Observar, Preguntar, Escuchar y Proponer (OPEP), herramienta que orienta las visitas domiciliarias y los espacios comunitarios, fortaleciendo el acompañamiento a las familias y el trabajo de agentes sanitarios y promotores de salud.

Actualmente, el programa se desarrolla en Paraná y Concordia y está previsto que su implementación se extienda de manera progresiva a Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Salud Unicef infantil
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