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Entre Ríos monitorea la situación hídrica y mantiene una alerta amarilla en la provincia

El departamento La Paz está en alerta por la altura del río Paraná. Según datos oficiales no se registran personas evacuadas en el territorio provincial.

3 de noviembre 2026 · 09:55hs
En el departamento La Paz se indica alerta por la altura del río Paraná

En el departamento La Paz se indica alerta por la altura del río Paraná, y al momento no se registran personas evacuadas ni autoevacuadas en el territorio provincial.  
En el departamento La Paz se indica alerta por la altura del río Paraná

En el departamento La Paz se indica alerta por la altura del río Paraná, y al momento no se registran personas evacuadas ni autoevacuadas en el territorio provincial.  

En el monitoreo diario de la situación hídrica que realiza el gobierno entrerriano por el fenómeno de El Niño, persiste una alerta de color amarillo para toda la provincia. En el departamento La Paz se indica alerta por la altura del río, y al momento no se registran personas evacuadas en el territorio provincial.

Entre Ríos monitorea la situación hídrica y se mantiene una alerta de color amarillo para toda la provincia, la misma es emitida por el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Situación por localidad

CONCORDIA

Altura del rio: 9.04 mts BAJA

Altura de alerta: 11.00 mts

Evacuación: 12.50 mts

COLÓN

Altura del rio: 5.60 mts ESTACIONARIO

Altura de alerta: 7,10 mts

Evacuación: 7.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

LEER MÁS: Entre Ríos: ya se trasladaron más de 129 mil animales de islas ante la creciente

FEDERACIÓN

Altura del rio: 2.85 mts CRECE

Altura de alerta: 3.90 mts

Evacuación: 4.20 mts

Cantidad de evacuados: 0

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Altura del rio: 4.35 mts ESTACIONARIO

Altura de alerta: 5.30 mts

Evacuación: 6.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

GUALEGUAYCHÚ

Gualeguaychú 2.28 BAJA

Altura de alerta 3.50

Altura de evacuación 3.80

Cantidad de evacuados: 0

Boca Gualeguaychú 2.14 CRECE

Altura de alerta 2.16 mts

Altura de evacuación 3.10 mts

LA PAZ

La Paz 5.86 ALERTA CRECE

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de evacuados: 0

HERNANDARIAS

Hernandarias S/E

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

PARANÁ

Paraná 4.44 CRECE

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

DIAMANTE

Diamante 4.79 ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

VICTORIA

Victoria 4.07 ESTACIONARIO

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

IBICUY

Ibicuy 0.80 ESTACIONARIO

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

Entre Ríos Situación hídrica Alerta amarilla
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