En el monitoreo diario de la situación hídrica que realiza el gobierno entrerriano por el fenómeno de El Niño, persiste una alerta de color amarillo para toda la provincia. En el departamento La Paz se indica alerta por la altura del río, y al momento no se registran personas evacuadas en el territorio provincial.
Entre Ríos monitorea la situación hídrica y mantiene una alerta amarilla en la provincia
El departamento La Paz está en alerta por la altura del río Paraná. Según datos oficiales no se registran personas evacuadas en el territorio provincial.
Entre Ríos monitorea la situación hídrica y se mantiene una alerta de color amarillo para toda la provincia, la misma es emitida por el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).
Situación por localidad
CONCORDIA
Altura del rio: 9.04 mts BAJA
Altura de alerta: 11.00 mts
Evacuación: 12.50 mts
COLÓN
Altura del rio: 5.60 mts ESTACIONARIO
Altura de alerta: 7,10 mts
Evacuación: 7.90 mts
Cantidad de evacuados: 0
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FEDERACIÓN
Altura del rio: 2.85 mts CRECE
Altura de alerta: 3.90 mts
Evacuación: 4.20 mts
Cantidad de evacuados: 0
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Altura del rio: 4.35 mts ESTACIONARIO
Altura de alerta: 5.30 mts
Evacuación: 6.30 mts
Cantidad de evacuados: 0
GUALEGUAYCHÚ
Gualeguaychú 2.28 BAJA
Altura de alerta 3.50
Altura de evacuación 3.80
Cantidad de evacuados: 0
Boca Gualeguaychú 2.14 CRECE
Altura de alerta 2.16 mts
Altura de evacuación 3.10 mts
LA PAZ
La Paz 5.86 ALERTA CRECE
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts
Cantidad de evacuados: 0
HERNANDARIAS
Hernandarias S/E
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts
PARANÁ
Paraná 4.44 CRECE
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
DIAMANTE
Diamante 4.79 ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts
Cantidad de evacuados: 0
VICTORIA
Victoria 4.07 ESTACIONARIO
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts
Cantidad de evacuados: 0
IBICUY
Ibicuy 0.80 ESTACIONARIO
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts
Cantidad de evacuados: 0