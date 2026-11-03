Entre Ríos monitorea la situación hídrica y mantiene una alerta amarilla en la provincia

El departamento La Paz está en alerta por la altura del río Paraná. Según datos oficiales no se registran personas evacuadas en el territorio provincial.

En el departamento La Paz se indica alerta por la altura del río Paraná, y al momento no se registran personas evacuadas ni autoevacuadas en el territorio provincial.

En el departamento La Paz se indica alerta por la altura del río Paraná, y al momento no se registran personas evacuadas ni autoevacuadas en el territorio provincial.

En el monitoreo diario de la situación hídrica que realiza el gobierno entrerriano por el fenómeno de El Niño, persiste una alerta de color amarillo para toda la provincia. En el departamento La Paz se indica alerta por la altura del río, y al momento no se registran personas evacuadas en el territorio provincial.