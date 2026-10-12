Una investigadora del Conicet analizó el trabajo de los equipos de salud de Paraná para prevenir el cáncer y mejorar el acceso a los controles.

El Conicet destaca experiencias de Entre Ríos en la prevención del cáncer de cuello de útero.

Las experiencias desarrolladas por los equipos de salud de la Municipalidad de Paraná en materia de prevención del cáncer de cuello de útero fueron analizadas durante un encuentro con la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Natalia Luxardo. La actividad permitió recuperar estrategias implementadas en Entre Ríos para mejorar el acceso de las mujeres a los controles preventivos, especialmente en sectores socialmente vulnerables.

La investigadora desarrolla estudios sobre la relación entre el cáncer, la pobreza y las desigualdades sociales, con especial atención a las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder al diagnóstico temprano y a los tratamientos.

Durante el intercambio, profesionales y promotoras de salud municipal compartieron experiencias vinculadas con la detección del virus del papiloma humano (HPV), uno de los principales factores asociados al desarrollo del cáncer de cuello de útero.

La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, destacó que la reunión permitió reconocer las acciones que se llevan adelante en los barrios y analizar los resultados de las estrategias implementadas desde el sistema público.

"Permitió poner en valor el trabajo que se realiza en los barrios y compartir experiencias vinculadas a las estrategias de prevención desarrolladas desde el sistema público", expresó la funcionaria.

Entre Ríos y la experiencia de los test de HPV

Uno de los principales aspectos abordados durante el encuentro fue la experiencia desarrollada en 2021 mediante la utilización de pruebas de autotoma para detectar el HPV, una metodología que permite ampliar las posibilidades de acceso al diagnóstico preventivo.

La iniciativa formó parte de una estrategia impulsada a nivel nacional y tuvo aplicación tanto en Paraná como en otras localidades de Entre Ríos.

Enrique recordó que la provincia tuvo una participación destacada en la incorporación de esta herramienta al sistema público de salud, facilitando la llegada de los controles a mujeres que enfrentaban dificultades para concurrir a los centros sanitarios.

"Aquella experiencia significó un avance importante en la incorporación de herramientas de detección en el sistema sanitario público. Fuimos pioneros en llevarlo a la parte pública e hicimos un trabajo muy relevante no solo en Paraná, sino en toda la provincia", afirmó.

La autotoma de HPV constituye una alternativa para favorecer la participación en los programas de prevención, particularmente entre mujeres que encuentran obstáculos económicos, laborales, familiares o geográficos para realizarse los estudios.

El desafío de reducir las desigualdades

La investigación que lleva adelante Luxardo aborda una problemática que continúa representando un desafío para la salud pública: las desigualdades en el acceso a los controles y tratamientos destinados a prevenir el cáncer de cuello de útero.

Si bien se trata de una enfermedad que puede prevenirse mediante la vacunación contra el HPV, los controles periódicos y la detección temprana de lesiones, las dificultades de acceso al sistema sanitario afectan especialmente a las poblaciones de menores recursos.

En este contexto, la secretaria de Salud subrayó la importancia del trabajo territorial y del acompañamiento que realizan las promotoras sanitarias, incorporadas mediante una cooperativa, para identificar las necesidades de cada comunidad.

"El cáncer de cuello de útero es una patología prevenible; sin embargo, mantiene una mortalidad alta en relación con su incidencia y afecta principalmente a poblaciones de mujeres en situación de vulnerabilidad por el escaso acceso a los servicios de salud", sostuvo Enrique.

La funcionaria consideró que esta realidad refuerza la necesidad de sostener las acciones coordinadas entre los distintos niveles del sistema sanitario.

La importancia de acercar la prevención a los barrios

El intercambio con la investigadora del Conicet permitió recuperar las experiencias de los equipos municipales y analizar la importancia de las estrategias comunitarias para ampliar la cobertura de los programas de prevención.

Las promotoras de salud cumplen una función relevante como vínculo entre los centros sanitarios y las familias, ya que conocen las características de los barrios y pueden identificar las dificultades que limitan el acceso a los controles médicos.

En Entre Ríos, las experiencias desarrolladas en Paraná y otras localidades constituyen antecedentes para estudiar cómo las políticas de prevención pueden adaptarse a las necesidades de las poblaciones más vulnerables.

El encuentro también puso de relieve la importancia de articular la investigación científica con el trabajo cotidiano de los equipos de salud, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y reducir las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.