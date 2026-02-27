Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos vuelve al mercado internacional con una emisión de deuda por USD 300 millones

Entre Ríos volvió al mercado internacional con un bono en dólares, destinado a refinanciar deudas, reducir costos y mejorar su perfil financiero.

27 de febrero 2026 · 08:31hs
La provincia informó que retorna al mercado internacional tras casi 10 años con una primera emisión por 300 millones de dólares. "Esto permite refinanciar vencimientos, cancelar pasivos más costosos y ordenar el perfil del pasivo, mejorando liquidez y previsibilidad para los próximos años", se informó oficialmente.

En un comunicado, la Casa Gris indicó que este jueves la Provincia "realizó una exitosa colocación en el mercado internacional de deuda, emitiendo un bono de 300 millones de dólares, que se ubica dentro de los límites autorizados por la Legislatura en la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial".

Y detalló: "La estructura del bono tiene una vida promedio de seis años, un cupón anual del 9,55 por ciento con pagos semestrales y vencimientos de capital de 33,33 por ciento en 2031, 33,33 por ciento en 2032 y 33,34 por ciento en 2033".

Detalles

En otro párrafo, se explicó que, en términos de rendimiento, el bono fue emitido con una prima de 6,18 por ciento sobre un bono soberano americano de similar duración, lo cual representa una mejora de 50 puntos básicos respecto al spread (en inglés, diferencia entre el precio de compra y el de venta) convalidado en la emisión de 2017.

Asimismo, la operación incluye una oferta de recompra y/o canje para los tenedores actuales del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá este viernes.

Enseguida, se resaltó que "la emisión internacional tiene como objetivo la refinanciación del título actual, como así también la cancelación de pasivos denominados en pesos, de mayor costo y que presentan vencimientos de corto plazo".

"En síntesis, esta estrategia rediseña el perfil global de vencimientos de la provincia, dotándolo de una estructura más armonizada en el tiempo, lo cual permitirá mejorar los márgenes de liquidez y descomprimir los servicios de deuda, evidenciando una clara mejoría respecto al perfil heredado por nuestra gestión", cerraron oficialmente.

Entre Ríos dólares deuda
