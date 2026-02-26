Uno Entre Rios | La Provincia | Cronograma de pagos

Cronograma de pagos de la administración pública

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de febrero, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos

26 de febrero 2026 · 12:09hs
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de febrero

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de febrero, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos

Este sábado comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de febrero, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia este sábado 28 de febrero.

El hospital San Martín incorporó por primera vez una camilla de transferencia, con una inversión de $39 milones, para reforzar la bioseguridad en quirófano

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

El ingeniero Javier Macchi, rector electo de la Universidad del Gran Rosario (UGR) para el período 2025 - 2029 y actual presidente de la Fundación del Gran Rosario, visitó Paraná este jueves 26 de febrero para formalizar el acuerdo estratégico con el municipio que beneficiará directamente a la comunidad estudiantil local.

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

El cronograma se extenderá hasta lunes 9 de marzo.

Cronograma de pago

Lunes 2 de marzo (acreditación sábado 28 de febrero): hasta 860.000 pesos.

Martes 3 de marzo: desde 860.001 hasta 1.145.000 pesos.

Miércoles 4 de marzo: desde 1.145.001 hasta 1.330.000 pesos.

Jueves 5 de marzo: desde 1.330.001 hasta 1.635.000 pesos.

Viernes 6 de marzo: desde 1.635.001 hasta 2.180.000 pesos.

Lunes 9 de marzo (acreditación sábado 7 de marzo): superior a 2.180.001 pesos.

Cronograma de pagos Administración Pública Entre Ríos
Noticias relacionadas
OSER deberá cubrir en forma gratuita un medicamento esencial para una afiliada con cáncer.

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

la vieja usina abrio la inscripcion a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

Entre Ríos: jueves sin anuncio de lluvias con una máxima de 29 grados

Entre Ríos: jueves sin anuncio de lluvias con una máxima de 29 grados

reacondicionaron la escuela rural que fue incendiada y abrira sus puertas el lunes

Reacondicionaron la escuela rural que fue incendiada y abrirá sus puertas el lunes

Ver comentarios

Lo último

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Ultimo Momento
Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

¿Cómo le fue a Patronato con Monsón Brizuela como árbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Monsón Brizuela como árbitro?

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Policiales
Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Ovación
Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Coudet negó haber recibido ofertas de River Plate

Coudet negó haber recibido ofertas de River Plate

Liga Argentina: noche de clásico en el sur entrerriano

Liga Argentina: noche de clásico en el sur entrerriano

Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026

Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026

San José se juega la permanencia en la Liga Nacional Femenina

San José se juega la permanencia en la Liga Nacional Femenina

La provincia
Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

Dejanos tu comentario