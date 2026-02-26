Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

River Plate, en el último partido del Muñeco como DT, venció al Taladro en Núñez. Fue 3 a 1 y cortó una mala racha de tres derrotas.

Marcelo Gallardo se despide del banco de River.

River Plate venció 3-1 a Banfield en el Monumental por la séptima fecha del Torneo Apertura en un encuentro marcado por ser el último de Marcelo Gallardo en este segundo ciclo como entrenador del Millonario. Lucas Martínez Quarta , Sebastián Driussi y Joaquín Freitas marcaron los goles del dueño de casa, mientra que Mauro Méndez señaló el empate transitorio para el Taladro al final de la primera parte.

El cuadro de Núñez quedó en la quinta colocación de la Zona B con 10 puntos, en zona de clasificación a los playoffs y a seis unidades del líder Independiente Rivadavia (16). De hecho, la Lepra mendocina será su próximo rival este lunes desde las 21:30 en Cuyo. Por otro lado, los conducidos por Pedro Troglio quedaron en la onceava colocación con 7 puntos y volverán a jugar el mismo día y horario ante Aldosivi como local.

Minuto a minuto

94 minutos: final del partido y aplausos para Gallardo de todo el estadio.

93 minutos: Kendry Páez acarició su gol de tiro libre

La ejecución del juvenil que pertenece al Chelsea pasó a pocos centímetros del palo derecho.

91 minutos: Lencina controló de pecho y sacudió de volea

El intento del delantero se desvió en un rival y se fue al córner.

85 minutos: transcurre el tiempo a la espera de que gane River

Los dirigidos por Marcelo Gallardo manejan los hilos de un partido definido en el Monumental.

75 minutos: River Plate agotó ventanas de modificaciones

Giuliano Galoppo y Santiago Lencina por Aníbal Moreno y Sebastián Driussi.

75 minutos: gran movimiento de Perrotta y Zalazar falló el descuento

El juvenil de Banfield dejó en el camino a Lautaro Rivero y lanzó un centro pasado para el posterior disparo desviado de uno de los futbolistas que ingresó en el equipo de Pedro Troglio.

65 minutos: segundo cambio en la Banda

Agustín Ruberto por Joaquín Freitas.

62 minutos: primer cambio en River

Kendry Páez por Ian Subiabre.

58 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Joaquín Freitas selló el 3-1 en Núñez.

57 minutos: doble cambio en Banfield

Tomas Adoryan y David Zalazar por Lautaro Gómez y Lautaro Villegas.

55 minutos: buena tapada de Sanguinetti

El guardameta de Banfield se recostó sobre su caño derecho para contener un zurdazo de Ian Subiabre.

53 minutos: la Banda está cerca del tercer gol

Un nuevo disparo en la puerta del área terminó con la pelota a escasos centímetros del palo izquierdo de Sanguinetti.

40 SEGUNDOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

El Millonario golpeó al inicio de la segunda parte con una definición de Sebastián Driussi después de que el palo le negó el festejo a Ian Subiabre.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

46 MINUTOS: ¡GOL DE BANFIELD!

La revisión del VAR concluyó que no había offside de Perrota y el árbitro Hernán Mastrángelo validó el empate.

44 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BANFIELD!

Mauro Méndez marcó el 1-1 en el Monumental, pero invalidaron la jugada por un fuera de juego previo de Tiziano Perrotta.

35 minutos: nuevo intento de Freitas

El delantero de 19 años ensayó un derechazo en la periferia de la medialuna, pero el balón se fue lejos del arco de Facundo Sanguinetti.

29 minutos: Fausto Vera aceleró y casi llega el segundo

El volante pisó el área, recibió un pase de Ian Subiabre y ejecutó un tiro rasante que cruzó la línea del arco hasta irse por el fondo.

28 minutos: ahora fue el turno de Facundo González

El debutante con la camiseta de River Plate finalizó un avance con un intento muy desviado.

23 minutos: buena asociación del Millonario

Fausto Vera, Joaquín Freitas, Ian Subiabre y Tomás Galván se combinaron en el último tercio de la cancha y todo culminó con un disparo a colocar de Galván que se fue cerca de los tres palos de Sanguinetti.

15 minutos: Freitas buscó acercarse a través de la larga distancia

El juvenil tuvo campo, visión y panorama para sacar un derechazo que se fue cerca del travesaño.

12 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Lucas Martínez Quarta se impuso en las alturas tras un centro de Ian Subiabre y encajó el 1-0 en Núñez.

9 MINUTOS: ¡RESPONDIÓ VILLEGAS PARA EL TALADRO!

El volante de Banfield sacudió un tiro desde afuera del área que se marchó a un costado del arco de Beltrán.

8 MINUTOS: ¡TAPADA DE SANGUINETTI A PURO REFLEJO!

El arquero de Banfield rechazó un remate a quemarropa de Tomás Galván en el área chica, la pelota rebotó en el palo y, segundos después, Danilo Arboleda despejó un nuevo disparo al córner.

4 minutos: primera atajada de Santiago Beltrán

El arquero de River Plate contuvo sin problemas un centro a media altura de Lautaro Gómez en un tiro libre.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

El aplausómetro del Monumental

La lectura de la formación titular y el banco de suplentes por los altavoces del estadio concluyó con un mensaje claro de los hinchas a los jugadores: respaldo a los juveniles y reprobación a casi todo el resto. Se escucharon silbidos para Facundo Colidio, Paulo Díaz, Kevin Castaño, Marcos Acuña, Matías Viña, Giuliano Galoppo, Sebastián Driussi, Fabricio Bustos y Lucas Martínez Quarta.

El público apoyó a varios jóvenes, como Lautaro Rivero, Facundo González, Ian Subiabre y Joaquín Freitas. Además, respondió a la mención de Marcelo Gallardo con un aplauso unánime y el canto “muñeco, muñeco...”.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE RIVER PLATE!

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Sebastián Driussi e Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE BANFIELD!

Facundo Sanguinetti, Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.